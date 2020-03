76-jarige fietser buiten levensgevaar na aanrijding op Brusselsesteenweg Wouter Spillebeen

17u19 0 Gent De 76-jarige man die afgelopen vrijdag in levensgevaar verkeerde nadat hij tijdens het oversteken van de Brusselsesteenweg in Gentbrugge werd aangereden, is aan de beterhand.

De 76-jarige man stak op zijn fiets de straat over op het zebrapad ter hoogte van de supermarkt Aldi. De bestuurder van een Audi merkte hem te laat op en reed hem aan. De man werd met een bekkenbreuk overgebracht naar het ziekenhuis. Aanvankelijk was er van levensgevaar geen sprake, maar later bleek de man toch levensbedreigende verwondingen te hebben opgelopen.

De man werd in het ziekenhuis verder onderzocht en intussen is dat levensgevaar geweken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog verder onderzocht. De bestuurder van de Audi legde alvast een negatieve ademtest af.