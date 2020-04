74-jarige man overleden na woningbrand in Sint-Amandsberg Cedric Matthys

13u30 50 Gent Zondagochtend is rond zes uur een 74-jarige man overleden na een brand in de Georges Wibierdreef in Sint-Amandsberg. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde het l abo en enkele deskundigen ter plaatse. Het slachtoffer zou met een sigaret in de hand in slaap gevallen zijn. “Hij was al langer op de sukkel.”

“De oorzaak is accidenteel.” Dat was het verdict van het parket van Oost-Vlaanderen zondagmiddag. In mensentaal gezegd, bleek dat de brand die zondagochtend uitbrak in de Georges Wibierdreef in Sint-Amandsberg niet het gevolg is van kwaad opzet. Volgens de buurt is de kans groot dat onoplettendheid aan de basis lag. “A. was slecht te been", zegt één van de buren. “Hij ging elke middag eten in dienstencentrum Wibier hier vlakbij. Met zijn stok ging hij dan naar daar. Als hij thuis was, deed hij alles vanuit zijn zetel. Hij sliep er zelfs in. We hadden in het verleden al brandplekken in de zetel opgemerkt. Waarschijnlijk was het stom accident, met spijtig gevolgen.”

Alleenstaand

Het was de naaste buur die de brand opmerkte. De dame rook ‘s morgensvroeg een verbrande geur en zocht eerst overal in haar woning. Pas toen ze buiten ging en rook uit de schouw van haar buurman zag komen, sloeg ze alarm. “Toen onze ploegen aankwamen", laat de Brandweerzone Centrum weten, “hing de woning nog vol rook. Het vuur was op de moment al sterk in kracht afgenomen. Een brand heeft zuurstof nodig, maar die ontbrak. We kunnen bevestigen dat het incident zich in de woonkamer afspeelde.” Het slachtoffer was alleenstaand en liet één dochter na.