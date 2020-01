70 jaar getrouwd: “Maar mocht ik 38 zijn, ik was weg met Mathias” Sabine Van Damme

21 januari 2020

19u24 0 Gent Een platina huwelijk, of 70 jaar getrouwd, het komt niet zo vaak meer voor. Het werd dan ook met veel poespas gevierd bij Polydoor Vandenbossche en Rachel Bancquart in Gentbrugge. En Rachels grootste wens kwam uit: ze ontmoette de burgemeester.

Snotneuzen waren ze nog, Polydoor en Rachel, toen ze elkaar leerden kennen op het werk bij de UCO. Maar het was direct ‘koekenbak’. Twee maanden later waren ze getrouwd, nog geen 9 maanden later werd hun eerste zoon geboren. Er zouden nog 6 kinderen volgen. “Zij heeft ze gewild, hoor”, knipoogt Polydoor. 95 wordt hij in oktober, en zij wordt 90 in mei. Maar ze zijn nog springlevend, en superactief. “Ze kookt nog elke dag zelf”, zegt kleindochter Caroline trots. “En ze gaan nog elke dag op zwier. Een koffietje drinken, naar de markt, echte straatlopers zijn het. Sluit mijn grootmoeder thuis op en ze is binnen de twee weken dood.”

Ik heb nog nooit een burgemeester ontmoet. En deze is ‘ne schone’, juist gelijk zijn bompa Willy Rachel Bancquart

Haar grote wens: de burgemeester ontmoeten. En dus kwam Mathias De Clercq mee met schepen Mieke Van Hecke om het paar te feliciteren. Rachel liet hem niet meer los, zette hem naast haar aan tafel en deponeerde een stuk taart voor zijn neus. Zielsgelukkig was ze. “Ik heb nog nooit een burgemeester ontmoet, glunderde. En deze is ‘ne schone’, juist gelijk zijn bompa Willy. Mocht ik 38 zijn, ik zou het wel weten ze!” Waarop de burgemeester snel zei dat hij al een vrouw heeft, en twee kinderen. Hilariteit alom. En Mieke Van Hecke deed er nog een schepje bovenop. “Als ge ervan droomt, Rachel, dan wel in alle eer en deugd he!”

Blauw, in politiek en voetbal

Blijkt dat het gezin altijd al een blauw nest geweest is, zowel qua politieke voorkeur als qua voetbalploeg. “Ja, wij zijn allemaal Buffalo’s”, klonk het enthousiast. “En onze stad is de mooiste van de hele wereld.” Aan tafel zaten naast de zes nog levende kinderen en de 8 kleinkinderen ook de buren. De gezelligheid in het kleine rijhuis droop van de muren. De burgemeester voelde er zich helemaal in zijn sas, en toonde zelfs foto’s van zijn kinderen. Dit koppel heeft hij vandaag gelukkig gemaakt.