70 influencers showen nieuwe kledingcollectie Brooklyn in Gentse binnenstad Didier Verbaere

28 september 2019

21u57 0 Gent Kledingwinkel Brooklyn stuurde zaterdagmiddag 70 van haar influencers de straat op om de nieuwe najaarscollectie te showen op een Urban Catwalk. Een uniek concept voor de Belgische kledingmarkt.

Geen saaie show met een catwalk in een zaal maar de stad als theater. Dat wa het opzet van de kledingwinkel Brooklyn uit de Veldstraat. “Influencers dragen de nieuwe collecties in een modeshow door de Gentse binnenstad. Een uniek event in de Belgische modesector. In een Urban Catwalk doorheen de straten van Gent worden 70 nieuwe outfits (m/v) geshowd door evenveel influencers. Ze brengen de laatste trends, tonen wat deze winter hot is en inspireren voorbijgangers met straffe combinaties”, klinkt het.