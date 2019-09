7.000 dominostenen wachten in Gentbrugge en Ledeberg op duwtje De rij gaat door scholen, cafés en moskee Erik De Troyer

21 september 2019

15u20 14 Gent Een drukste van jewelste momenteel in Ledeberg en Gentbrugge waar zo’n 250 vrijwilligers al sinds deze middag sleuren met zware snelbouwblokken. Om 17u stipt moeten zo 7.000 domino’s op een rij staan, klaar voor het eerste duwtje. Die rij gaat door cafés, scholen en zelfs een moskee.

Een dergelijk evenement vraagt heel wat planning. Eerder deze week werden langs heel het parcours snelbouwblokken op palletten geplaatst. Die worden sinds vanmorgen 11 uur overeind gezet. Geen makkelijke taak want de blokken laten zich in gras niet zomaar overeind zetten. Dan komen er wat zand en wat houten blokjes aan te pas om ze toch staande te houden. Om de paar meter wordt ook een blok plat gelegd om te voorkomen dat mensen met een slecht karakter de hele rij omver duwen.

De officiële eerste duw wordt gegeven in Ledeberg op de Standaertsite. Daarna gaat het langs het dienstencentrum van Ledeberg, café Konyali in de Langestraat, het Centrumplein en de Moskee Yavuz Sultan Selim waar een minaret uit Ytong-blokken werd opgetrokken. Via Moscoubrug en de Priesterstraat komt de dominorij dan weer aan in Wijkpark De Porre voor de apotheose.

Het project ‘Dominoes’ is het startevenement van Het Festival van de Architectuur dat dit jaar in Gent te gast is. De 7.000 stenen zullen in totaal zo’n 40 minuten nodig hebben tussen de start in Ledeberg en de aankomst in Gentbrugge.

Na het evenement worden alle blokken opgehaald en verzameld. “Voorwaarde om dit te doen was dat alle blokken een tweede leven konden krijgen. Dat zal ook gebeuren. Een groot aantal gaat bijvoorbeeld naar Kunsthal in het vroegere Caermersklooster. Andere kunstverenigingen zullen ze gebruiken als werkmateriaal of als materiaal om ateliers mee te bouwen”, aldus de organisatoren.

