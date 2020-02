680.000 euro steun voor Volvo Truck Oostakker: 300 werknemers krijgen opleiding voor nieuwe generatie vrachtwagens Sabine Van Damme

27 februari 2020

10u36 16 Gent Vrachtwagenbouwer Volvo Europa Truck in Oostakker krijgt 680.000 euro steun van Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) toegekend. In de fabriek wordt een nieuw productieproces van twee vrachtwagentypes opgestart. Het geld van de overheid dient om de medewerkers op te leiden.

De subsidie van de minister van Economie, Innovatie en Werk past in de transformatiesteun die Vlaanderen toekent aan bedrijven die nieuwe wegen inslaan. De Gentse vestiging van de vrachtwagenbouwer Volvo Trucks is één van de grootste producenten van zware vrachtwagens in Europa. Jaarlijks worden er 40.000 cabines en vrachtwagens geproduceerd. Het bedrijf introduceert binnenkort een ‘nieuwe generatie’ van trucks. Voor dit project zullen 2 bekende vrachtwagentypes - FM en FH - grote veranderingen ondergaan. Daarbij draait het niet enkel om een innovatieve technologie, er is ook aandacht voor ecologische aspecten.

3D-training

“Om dit project te realiseren zullen specifieke opleidingen voor het personeel georganiseerd worden”, legt Crevits uit. “Er zullen in Gent ongeveer 300 personen getraind worden. Speciaal voor deze opleidingen worden truckcabines gemaakt en er zullen ook 3D-trainingen worden gegeven. Dit is volledig nieuw voor de Volvo Group Belgium. De kostprijs van de opleidingen bedraagt bijna 4,3 miljoen euro. Vlaanderen kent een steun toe van 680.000 euro.”

De bedoeling is dat de productie dit jaar van start gaat. Zo kan Volvo Group in Gent zijn plaats op de truckmarkt waarborgen en blijft de vestiging in Gent een belangrijke rol innemen. Volvo Trucks is voor de hele operatie ook op zoek naar 200 mensen extra personeel, tijdelijk dan wel.