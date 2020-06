68 concerten van 20 artiesten voor bewoners assistentiewoningen Wietske Vos

24 juni 2020

17u47 3 Gent Onder het motto ‘Artiest zkt assistentiewoning’ geven 20 Gentse artiesten deze zomer in totaal 68 optredens voor bewoners van assistentiewoningen van de Stad Gent. De groep De Straatschenders beet vandaag de spits af in het complex Ter Pielvaecx in het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth aan het Rabot.

Het haarzuivere trompetje van De Straatschenders was vanmiddag tot ver in de straten van het Oud Begijnhof Sint-Elisabeth te horen. De bewoners van de seniorenflats Ter Pielvaecx zaten netjes op 1,5 meter afstand van elkaar in de binnentuin van het complex vergenoegd te luisteren naar het eerste live streepje muziek in maanden. (Lees verder onder de foto)

Het project ‘Artiest zkt assistentiewoning’ is een variant op het ondertussen bekende recept ‘Artiest zkt…’ (het vroegere Artiest zoekt Feestneus), dat Gents muzikaal talent verbindt met organisatoren van buurtfeesten. Na de cultuurloze lockdown wordt dit platform ook nu weer opgestart.

Bange maanden

Daarnaast groeide bij de medewerkers van het Departement Ouderenzorg van de Stad Gent het idee om dit concept te vertalen naar het seniorenbeleid. “Een schitterend initiatief waar we samen met de Dienst Cultuur werk van gemaakt hebben”, aldus schepen van Ouderenzorg en Seniorenbeleid Rudy Coddens (sp.a). “Het zijn bange en eenzame maanden geweest in de assistentiewoningen. En ook de muzikanten zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. Om allen een hart onder de riem te steken, hebben we deze concertreeks opgezet, voor een minimaal budget.”

Het project kost ongeveer 14.000 euro (personeelsinzet niet meegerekend), waarvan het grootste deel doorstroomt naar de artiesten.

Alle concerten vinden telkens plaats van 15 uur tot 16 uur op vaste dagen in de verschillende assistentiewoningcomplexen van de Stad Gent: Wibier (Quinten Metsijsstraat, Sint-Amandsberg), het Antoniushof (Meelstraat), Ter Pielvaecx (Begijnhofdries), Zonnetuin (Zwijnaarde) en de Botermarktpoort (Ledeberg). Ondertussen is het project uitgebreid naar 5 woonzorgcentra, waar ook concerten plaatsvinden. (Lees verder onder de video).



Uitingenttv

‘Artiest zkt assistentiewoning’ is niet het eerste project waarbij ouderen cultuur krijgen aangeboden. “Tijdens de lockdown zijn in de vier woonzorgcentra van de Stad Gent opnames van culturele voorstellingen uitgezonden via het interne tv-kanaal: uitingenttv”, zegt schepen van Cultuur Sami Souguir (Open VLD). “Ook is er het initiatief waarbij de woonzorgcentra De Vijvers en De Liberteyt zo’n 100 foto’s van de expo ‘Over Gent’ van voormalig stadsfotograaf Patrick Henry, cadeau kregen.”

Op het gebied van theater waren er de projecten ‘Roestvrij’ (met CAMPO, Victoria en woonzorgcentrum Tempelhof) en ‘All the sex I ever had’ in Kunstencentrum Vooruit.