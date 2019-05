65-jarige man riskeert 3 maanden cel in beroep na onbetaalde hotelrekening Jeffrey Dujardin

28 mei 2019

17u59 0

Een 65-jarige man uit Buggenhout riskeert in het hof van beroep drie maanden cel nadat hij zijn hotelrekening niet betaald heeft. De man was in 2011 een tijd lang dakloos en mocht dankzij het OCMW in het F1-Hotel in Gent overnachten. De man bleef er echter iets te lang, acht nachten in totaal. Volgens hem een groot misverstand. De zestiger kreeg een rekening voorgeschoteld van 352 euro die hij niet betaalde. In eerste aanleg kreeg de man bij verstek drie maanden cel, de procureur-generaal in beroep vraagt de bevestiging. De advocaat van de man vroeg een werkstraf. Uitspraak op 25 juni.