63 studenten verwelkomd in Whey Upkot Melkerijstraat Wietske Vos

29 augustus 2020

18u21 0 Gent In totaal 63 studenten mochten vandaag officieel hun nieuwe ‘kot’ in Whey Upkot, het nieuwe Upkot-gebouw aan de Melkerijstraat, in gebruik nemen. Het gloednieuwe studentenkamercomplex achter UZ Gent is het 12de project van studentenhuisvestingsbedrijf Upkot in Gent.

Tweedejaarsstudente tandheelkunde Audrey Depauw (19) en haar moeder staan samen klaar om Audreys nieuwe studentenkamer te ontdekken, de nieuwe matras voor haar bed onder hun armen. “Vorig jaar zat ik al op kot hier vlakbij, in Hey! Upkot (bestaand studentencomplex aan de Corneel Heymanslaan, tegenover UZ Gent, dat door Upkot werd overgenomen, red.)”, vertelt Audrey. “Toen deze nieuwe units te huur kwamen, heb ik toegehapt: dit complex ligt wat meer afgelegen en dus rustiger, enkele ouderejaars bleken naar hier te komen en bovendien sprak het totaalconcept van het gebouw me aan.” (Lees verder onder de foto).

Onderling contact

Dat totaalconcept heeft te maken met het feit dat Upkot verder gaat dan ontwerp en bouw. “Voor ons is het belangrijk dat de studenten onderling connecteren”, aldus Diederik Van Neste van Upkot. “De inrichting en bouw van onze studentenkamers zijn daarop gericht. Wij zouden nooit een complex met alleen studio’s bouwen, omdat dit de omgang tussen de studenten niet stimuleert.” Voor dit porject ging Upkot in zee met architectenbureau EGUS en omgevingsarchitectenbureau Studio Basta. Duurzaamheid en groen staan centraal, met groene energie en zelf enkele ‘kotkippen’ die de studenten moeten sensibiliseren om een duurzaam kotleven te leiden. (Lees verder onder de foto).

Whey Upkot bestaat uit 63 kwalitatieve studentenkamers, 9 gemeenschappelijke leefkeukens en een studiecafé. De prijzen voor de studentenkamers variëren van 390 tot 550 euro per maand, afhankelijk van of je een kamer of studio huurt en douche/toilet op de kamer hebt of moet delen. Audrey krijgt een rondleiding door het gebouw en uitleg over haar specifieke kamer, leert hoe ze haar kamerdeur opent met de speciale badge en tekent uiteindelijk de afgesproken plaatsbeschrijving. (Lees verder onder de foto).

Protocol corona

Het complex is zó ontworpen dat er per keuken een gemeenschappelijke bubbel van 8 tot 10 studenten kan worden gevormd. “Dat is sowieso ons concept, en dat komt nu met corona extra goed uit. Zo worden de bubbels onderling niet gemengd”, aldus Van Neste. “Gezien er voor studentenhuizen niet echt een coronadraaiboek bestond, hebben wij zelf een protocol geschreven om op te starten in coronatijden. Daarin staat ook beschreven wat er moet gebeuren als er een besmetting is: dan gaan de leden van de keukenbubbel in quarantaine.” Als de student kiest om niet thuis maar op zijn kot in quarantaine te gaan, worden 1 douche en 1 toilet voor hem of gereserveerd. Een andere opvallende afspraak is het maximum van 3 bezoekers op de kamer en 5 buiten de kamer. Deze personen, die zich moeten registeren via een QR-code, mogen de gemeenschappelijke ruimtes niet betreden. In het gezellige studiecafé zijn maar 8 personen tegelijk toegelaten zolang de huidige coronaregels gelden. Net zoals de andere Upkoten heeft ook Whey Upkot een eigen coach, bij wie de studenten met hun vragen terecht kunnen.

Zich amuseren

“Voor ons blijft het belangrijk dat de studenten zich amuseren”, benadrukt Van Neste. “Gebruik je gezond verstand en pieker er verder niet al te veel over corona.” Dit ludieke aspect komt naar voren in de inrichting van Whey Upkot, die volledig in het teken staat van de Melkweg (naar analogie met de Melkerijstraat). Er is zelfs een heuse space shuttle-cabine, waarin je een ruimte-ervaring kunt opdoen. Weliswaar zit je daarin niet 1,5 meter van elkaar, dus dat kan alleen met personen uit je bubbel.

Binnenkort, op 20 september, verwelkomt het 25ste Upkotproject (het 13de in Gent) zijn studenten: Bro Upkot, de hoogste studententoren van Vlaanderen aan de R4.