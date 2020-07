63-jarige vrouw aangevallen in Aldi van Wondelgem wanneer ze andere klant zonder mondmasker aansprak: “Ze schopte me en sloeg mijn bril van mijn gezicht” Jill Dhondt

25 juli 2020

11u19 0 Gent Een 63-jarige vrouw werd gisterenmiddag geslagen en geschopt toen ze aan het aanschuiven was aan de kassa in de Aldi van Wondelgem. Ze sprak de klant voor haar aan dat die geen mondmasker droeg, terwijl dat verplicht is. De vrouw in kwestie duwde het slachtoffer daarop meerdere malen met haar winkelkar, waarna ze begon te slaan en schoppen. De politie werd erbij gehaald en zal de vrouw al zeker een GAS-boete uitschrijven, verder loopt het onderzoek nog.

Een vrouw die liever anoniem blijft uit angst voor wraak, stond gisteren aan te schuiven in de Aldi op de Morekstraat. Toen het winkelpersoneel merkte dat de vrouw voor haar in de rij geen mondkapje droeg, spraken ze haar daarover aan. “De vrouw reageerde dat ze niet wist dat het verplicht was om een mondmasker te dragen in de winkel, aangezien ze van Turkije komt. Ikzelf en andere klanten die aan wachten waren, zeiden dat ze daar ook mondmaskers moeten dragen, dus dat het geen excuus is.”

“Ze antwoordde dat ik anderhalve van haar moest staan, waarop de klant achter mij zei dat ik zeker 2 meter van haar stond. Dan begon ze haar boodschappen met veel tam tam op de band te leggen. Meerdere keren heeft ze mijn kar naar achter geduwd. De mevrouw achter mij zei dat ze moest voortmaken in plaats van cinema te verkopen, omdat er nog veel klanten aan het wachten waren om af te rekenen. Dan is het haar te veel geworden, heeft ze me een serieuze stamp op mijn bil gegeven, en mijn bril en mondmasker van mijn gezicht geslagen. Je ziet de schrammen in mijn gezicht nog altijd. Moest de kassierster er niet tussen gekomen zijn, was het nog erger geweest.”

Burgerplicht

De aangevallen vrouw vroeg meteen om de politie erbij te halen. De agressieve klant liet daarop haar boodschappen staan en reed weg in haar auto. De kassierster kon nog net haar nummerplaat noteren waarmee de politie haar identiteit kon achterhalen. De woordvoerder van de Gentse politie bevestigde dat een vrouw zonder mondmasker de supermarkt op stelten zette, en dat ze de 63-jarige vrouw stampte. Omdat de vrouw geen masker droeg, zal ze al zeker een GAS-boete krijgen. Het onderzoek naar de slagen en verwondingen loopt nog.

“We zitten nu eenmaal met een virus”, zegt de verwonde vrouw nog. “Door geen mondmasker te dragen, breng je anderen in gevaar. Niemand loopt daar graag mee rond, maar als het moet, dan moet het. Het is toch niet verkeerd als je daarvoor opkomt, ik zie dat als mijn burgerplicht.”