62% van horeca-uitbaters niet tevreden met coronamaatregelen van brouwerijen en drankhandelaars: “Opschorting van huur is wat we echt nodig hebben” Sabine Van Damme

30 maart 2020

13u22 0 Gent “Uitstel van betaling en op voorhand bestelde consumpties zullen onze sector niet redden”, zegt Tim Joiris, voorzitter van Horeca Oost-Vlaanderen. “Opschorting van huur is wat we echt nodig hebben.” Uit een enquête van Horeca Oost-Vlaanderen bij 300 horeca-uitbaters blijkt 62% helemaal niet tevreden te zijn met de maatregelen die brouwerijen en drankhandelaars voor hen nemen in deze coronacrisis. Over de inspanningen van de overheid is de sector voorlopig wel tevreden.

Nu de horeca al 2 weken lam ligt, heeft Horeca Oost-Vlaanderen een bevraging gehouden bij 300 Oost-Vlaamse horeca-uitbaters. De respondenten zijn eigenaar van minstens 1 horecazaak in Oost-Vlaanderen. “De gevolgen van de coronapandemie laten zich overal voelen”, zegt Tim Joiris. “Iedereen wordt geconfronteerd met de huur, met openstaande facturen en met bier dat op vervallen staat. Horeca Oost-Vlaanderen wilde weten of brouwerijen en drankenhandelaars de nodige ondersteuning bieden aan hun klanten. Die blijkt helaas miniem.”

Weinig contact

Uit de enquête blijkt dat een derde van de bevraagde cafés en restaurants contractueel verbonden is aan een brouwerij. Slechts 15% van deze uitbaters werd al gecontacteerd door hun brouwerij en 20% nam zelf contact op. Opmerkelijk is dat slechts een derde van de uitbaters aangeeft dat de brouwerij of drankhandelaar maatregelen voorziet: opschorting huur (5%), uitstel betaling facturen (17%), opzetten acties (7%) en verlenen van extra services (5%). Het is dan ook geen verrassing dat 62% van de ondervraagden (helemaal) niet tevreden is met deze maatregelen.

Wij vragen eenduidigheid van brouwerijen en drankhandelaars. Sommige brouwerijen bekijken de maatregelen individueel, zaak per zaak. Dit kan niet de bedoeling zijn, want zo worden ze scherprechter in het herstelproces Tim Joiris, voorzitter Horeca Oost-Vlaanderen

Horeca Oost-Vlaanderen ging ook luisteren bij de brouwerijen naar de maatregelen die ze nemen voor hun klanten. De grotere brouwerijen zetten extra acties op, gericht op de eindconsument. Zo zijn er de op voorhand betaalde consumpties van #cafesolidair en #cafecourage, maar daar heeft de horeca-uitbater momenteel weinig aan, klinkt het. “De grote spelers verschuilen zich achter vastgoedconstructies waar ze zelf afhankelijk van zijn”, zegt Joiris. “Sommige kleinere brouwerijen zoals Bockor, Moortgat en Haacht zijn meer geneigd om persoonlijk actie te ondernemen in het voordeel van de uitbaters, en dat wordt enorm geapprecieerd. Andere brouwerijen zoals De Brabandere (Bavik) weigeren alle communicatie, en dat is jammer. We zien dat sommige brouwerijen de maatregelen individueel, zaak per zaak, bekijken. Dit kan niet de bedoeling zijn, want zo worden ze als het ware scherprechter in het herstelproces.”

Als laatste heropstarten

“Vanuit Horeca Oost-Vlaanderen zijn we momenteel tevreden over de inspanningen van de overheid naar de sector toe, maar we verwachten toch wel dat de grote brouwerijen en drankhandels nu duidelijker actie ondernemen. De speeltijd is ook hier gedaan. De horecasector zal als laatste terug mogen heropstarten, luidt het. Uitstel van betaling en op voorhand bestelde consumpties zal onze sector zeker niet redden. Opschorting van huur is wat we echt nodig hebben”, stelt Joiris. “Wij vragen eenduidigheid van brouwerijen en drankhandelaars.”