62.000 herexamens in Flanders Expo: “In een auditorium is het stiller, maar de banken zijn wel breder” Jill Dhondt

19 augustus 2020

16u15 2 Gent De tweede zit aan de Universiteit Gent werd deze week ingezet. De Universiteit maakt daarvoor opnieuw gebruik van de hallen van Flanders Expo. Drie weken lang komen er elke dag rond de vierduizend studenten een herexamen afleggen. Hoe was het voor hen om te studeren, in het midden van een tweede golf en een hittegolf?

De komende drie weken zullen duizenden studenten een examen afleggen op de campussen van de universiteit maar ook op andere plekken. Van de ruwweg 100.000 herexamens, worden er 62.000 afgenomen in de hallen van Flanders Expo. Deze middag werden op hetzelfde moment 24 vakken tegelijk beoordeeld, goed voor ongeveer 1.350 testen. Eén daarvan lag op Margaux Declercq (20) te wachten, een student uit het tweede jaar Toegepaste Economische Wetenschappen. “Door corona heb ik meer gestudeerd, omdat ik ook meer thuis zat met weinig anders te doen”, zegt ze. “Daardoor heb ik minder herexamens dan vorig jaar. De blok was wel zwaarder omdat ik mijn vrienden veel minder kon zien.”

Kamiel Van Cauter (23), in het schakeljaar Industrieel Ingenieur, zag vooral af van de hittegolf tijdens het studeren voor zijn herexamens. “Aan het einde van het vorige semester kon ik nog in het Kuipke studeren, maar nu ging dat niet. Spijtig want het was daar frisser, dat was handiger geweest tijdens de hitte. Bovendien kon ik daar in groep studeren, wat vlotter gaat dan alleen.” Kamiel had net zoals Margaux betere resultaten in het tweede semester. De UGent stelde in het algemeen vast dat studenten beter scoorden dan vorige jaren.

Weerzien

Margaux en Kamiel waren het intussen gewoon van een examen af te leggen in Flanders Expo. Margaux legde in juni maar twee examens ergens anders af: één op de computer en een ander in een auditorium van de UGent. “Dat auditorium was wel aangenaam omdat er minder volk en meer rust was. Het voordeel van Flanders Expo is wel dat de tafels ruimer zijn, zodat je veel plaats hebt om te werken.”

Doordat het niet hun eerste keer was op de site, wisten de twee goed waar naartoe. Ugent huurt zelfde vier hallen af als voor de eerste zit. Ze werken opnieuw met drie examenmomenten per dag, zes dagen per week. De studenten moeten nog steeds hun mondmasker constant aanhouden, anderhalve meter afstand bewaren, en hun handen regelmatig ontsmetten. Net zoals voor de vakantie krijgen ze op voorhand mee via welke ingang ze welke hal moeten binnenkomen, maar deze keer krijgen ze ook een rij toegewezen. Geen grote herorganisatie dus.