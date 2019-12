600 oldtimerliefhebbers protesteren tegen invoering LEZ-zone: “Mensen worden getroffen in hun portefeuille” Yannick De Spiegeleir

28 december 2019

16u56 124 Gent Aan de Watersportbaan verzamelden zaterdag 600 oldtimerliefhebbers voor een laatste rit door Gent voor de invoering van de lage-emissiezone (LEZ) op 1 januari. De massale opkomst zorgde echter voor chaos in de stad waardoor de politie besliste om de optocht met blokkades staduitwaarts te leiden.

De invoering van de LEZ-zone beroert heel wat mensen. Dat bleek zaterdagochtend duidelijk toen 600 eigenaars van oldtimers uit alle uithoeken van Vlaanderen verzamelden om te protesteren tegen de invoering van de lage-emissiezone. De hoge kostprijs zint de liefhebbers van retrowagens niet. Oldtimers mogen vanaf 1 januari nog slechts acht keer per jaar het centrum in en elk bezoek kost de eigenaar bovendien 35 euro. Wie een jaarabonnement wil voor een wagen ouder dan 40 jaar betaalt 345 euro.

Financiële domper

“De mensen worden getroffen in hun portefeuille”, zegt Jens Anno van Red de Oldtimer. “Bovendien gaat dit veel ruimer dan enkel oldtimerliefhebbers. Zo sprak ik vandaag met een dame van 70 die nog enkele dagen per week actief is in de zorgsector. Jammer genoeg is haar wagen te oud en heeft ze geen geld om een nieuwe aan te kopen. Daarom stopt ze ook noodgedwongen in de zorg en dat terwijl ze daar zoveel handen tekort komen. Bovendien daalt de waarde van de auto’s die de LEZ-zone niet meer in mogen, een financiële domper voor mensen die het al niet breed hebben.”

Jo Lespa en Tom Matthys brachten met hun Volkswagen Kever Cabrio uit 1967 een bezoek aan de stad. “Wij zijn zelf van Sint-Martens-Latem. We zijn hier vooral uit solidariteit met de eigenaars van oldtimers die in Gent wonen. Zelf hebben we al beslist om niet meer naar Gent te komen met onze oldtimer, maar voor die mensen is er geen alternatief en dat voor wagens die gemiddeld 2.000 kilometer per jaar rijden.”

De tocht door het centrum van Gent verliep voor sommige oldtimerliefhebbers niet zoals gepland. Omdat het verkeer stropte ter hoogte van de Kouter besliste de politie om de oldtimers om te leiden en de stad uit te leiden. Ook de organisatoren zelf riepen via sociale media op om het uitgestippelde parcours niet langer te volgen. “We wilden vermijden dat mensen die van verder kwamen boetes opliepen omdat ze door de knips van het circulatieplan reden", zegt Anno.

Veiligheid garanderen

Volgens Politie Gent waren er gegronde redenen om de oldtimers staduitwaarts te leiden door bepaalde routes te blokkeren. “Na overleg tussen de commissaris en de waarnemend burgemeester Filip Watteeuw (Groen) is er beslist om maatregelen te treffen”, zegt Bart De Cocker, woordvoerder van politiezone Gent. “Dit weekend is het sowieso al druk op de wegen in de binnenstad door de Gentse Winterfeesten. 600 extra wagens doen de invalswegen dichtslibben en dat kan ervoor zorgen dat de hulpdiensten zich niet vlot kunnen verplaatsen. We hebben dit gedaan om de veiligheid te garanderen.”

Constructief overleg

Na de actie werden een delegatie van ‘Red de oldtimer’ ontvangen door waarnemend burgemeester Watteeuw en een vertegenwoordiger van de politie. Volgens beide partijen verliep dat gesprek in een constructieve sfeer. “We hopen dat er, net als in Brussel, een uitzonderingsmaatregel kan toegestaan worden voor auto’s die ouder zijn dan 30 jaar: in de hoofdstad mogen zij gratis binnen”, schetst Anno. “Het is de Vlaamse regering die bepalend is voor de LEZ-zone. Ik zal verslag uitbrengen van de bezorgdheden van Red de Oldtimer aan Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) en ook contacten leggen met de Brusselse regering, ook collega-schepen Tine Heyse (Groen) zal betrokken worden bij het overleg”, aldus Watteeuw.