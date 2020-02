60 uur werkstraf voor slag op fietsende student Cedric Matthys

05 februari 2020

14u15 0 Gent Een 26-jarige man van Slowaakse origine is dinsdagvoormiddag in het Gentse hof van beroep veroordeeld tot 60 uur werkstraf.

De man maakte zich op 5 oktober 2017 schuldig aan verkeersagressie. Hij reed met zijn wagen op het fietspad bij het kruispunt van de Kortrijksesteenweg met de Koningin Elisabethlaan. Een fietsende student maakte hem hierop attent, maar betaalde het gelag. De bestuurder stapte uit zijn wagen en sloeg de jongeman recht op zijn gezicht. In eerste aanleg kreeg hij voor de feiten zes maanden cel en 400 euro boete. Dit is nu in beroep omgezet naar een werkstraf van 60 uur.