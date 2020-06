6 miljoen euro voor restauratie complex Plateau- Rozier UGent Wietske Vos

10 juni 2020

13u39 8 Gent De Vlaamse regering kent een premie van 6 miljoen euro toe voor de restauratie van het bekende gebouw Plateau-Rozier van de Gentse Universiteit. Met dit geld wil UGent de toegankelijkheid, functionaliteit en duurzaamheid verbeteren.

Het Instituut der Wetenschappen met meteorologisch observatorium van de UGent, beter bekend als het complex Plateau-Rozier, krijgt 6 miljoen euro toegekend voor een nieuw restauratieproject. De UGent werkt al verschillende jaren aan de totaalrestauratie van het complex, dat ook een neoclassicistisch kunstwerk is. De voorbije jaren werd vooral aan de buitenkant gewerkt, nu wordt ook de binnenkant aangepakt.

Meerjarenovereenkomst

Daarvoor sluit UGent nu een meerjarenovereenkomst af met de Vlaamse overheid. “De komende vier jaar investeren we hiervoor 6.068.638,75 miljoen euro. Met deze premie zal de universiteit de technische uitrustingen vervangen of aanpassen, en broodnodige restauraties aan het gebouw uitvoeren. Bedoeling is dat het gebouw zo in de toekomst in gebruik kan blijven om les in te geven”, verduidelijkt minister Diependaele.

Volgens rector Rik Van de Walle van de UGent zijn de uitdagingen van dergelijke restauraties enorm groot en uiteenlopend. “Vooral omdat we dit erfgoed met velen willen delen: niet alleen met de universitaire gemeenschap, maar ook met het brede publiek. Mede daarom zijn de toegankelijkheid, functionaliteit en duurzaamheid cruciale aandachtspunten. De erfgoedpremie voor het complex Plateau-Rozier helpt ons alvast vooruit om die aandachtspunten waar te maken.”

Eerste schijf 2 miljoen euro

Vandaag ontvangt Universiteit Gent een eerste schrijf van 2 miljoen euro. De universiteit gebruikt deze premie om de binnenkoer van Plateau-Rozier om te bouwen tot binnentuin. een zit-, ontmoetings- en studieplek voor de Gentse universiteitsstudenten. Ook de daken en de gevel van het aanpalend gebouw krijgen een opknapbeurt.