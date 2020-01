56 puntenplan, waarin zelfs gebruikers inspraak kregen, moet van Gent een ‘drugsalerte stad’ maken Sabine Van Damme

09 januari 2020

16u29 0 Gent De stad heeft een nieuw drugsbeleidsplan klaar met 56 actiepunten. Het moet de basis vormen voor een ‘drugsalerte stad met zo min mogelijk schade of overlast door middelengebruik, en met een beleid voor personen in herstel’. Geen heksenjacht of nultolerantie dus.

Het plan is opgesteld in samenspraak met het werkveld, van de straathoekwerkers tot de magistraten, en met input van gebruikers zelf, onder de regie van de Stuurgroep Drugsbeleid. Er wordt gefocust op preventie, zorg en herstel, en uiteraard ook aanpak van drugsgerelateerde criminaliteit. “Met het nieuwe drugsbeleidsplan maken we de duidelijke keuze om het drugsfenomeen in onze stad in al zijn aspecten aan te pakken”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Van preventie tot repressie, samen met het werkveld maken we werk van een drugsalerte stad.”

Jongeren

De stad Gent gaat voor een integrale en evenwichtige aanpak van de drugsproblematiek. Het plan steunt op vijf pijlers: preventie, vroeginterventie, zorg, schadebeperking en repressie. “Preventie blijft van cruciaal belang om werk te maken van een drugsalerte samenleving”, klinkt het. “Gent wil hierbij zoveel mogelijk op maat van diverse doelgroepen werken. Specifieke aandacht gaat naar jongeren, aangezien de hulp- en politiediensten steeds meer signalen ontvangen dat drugsgebruik bij jongeren wordt genormaliseerd.”

Nieuw is dat alle Gentse secundaire scholen ondersteund worden om een drugsbeleidsplan op maat van de school op te stellen, niet alleen voor illegale drugs maar ook voor alcohol en andere roesmiddelen. Verder komen er minstens 10 extra naaldcontainers waarin gebruikers hun spuiten 24 uur op 24 veilig kunnen dumpen. Ze komen op locaties waar geregeld drugsspuiten gevonden worden. Er komen verschillende preventie-acties, onder meer rond binge-drinken. Kinderen in kwetsbare gezinnen waarbij (één van) de ouders kampen met een verslavingsprobleem krijgen extra aandacht.

Zorghostel

Er moeten ook veilige, heel laagdrempelige plaatsen komen waar jongeren hulp kunnen vragen als het toch fout loopt. Voor mensen in herstel en zelfs voor actieve gebruikers wordt gedacht aan specifieke woonvormen. Ook een zorghostel voor verslaafden met een ernstige psychiatrische stoornis zit in de pijplijn.

Strijd tegen productie en invoer

Gelijktijdig wil de stad waar mogelijk paal en perk stellen aan de productie en invoer van drugs. De lokale politie zal inzetten op straat- en homedealers, zeker op plaatsen waar jongeren samenkomen, op cannabisplantages, en drugsoverlast, zowel in het verkeer als in de wijken. De federale politie zal onder meer de haventrafiek in de gaten houden. Er komt ook een duidelijke aanpak van verslaafde veelplegers.

Het drugsbeleidsplan wordt komende maandag besproken op de commissie algemene zaken, om 19 uur in het stadhuis. In maart komen er nog publieke hoorzittingen. Maar daar blijft het niet bij. Maandag wordt ook het zonaal veiligheidsplan van de politie voorgesteld. Daarin ligt de klemtoon onder meer op de wijkgerichte aanpak van drugs. De Brugse Poort – in Gent soms denigrerend de Drugse Poort genoemd – komt daarbij eerst aan de beurt.

