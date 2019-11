55-jarige man die jongedame verkrachtte in Gentse nachtwinkel blijkt op de vlucht: “De zoveelste slag in ons gezicht” Cedric Matthys

12 november 2019

16u00 0 Gent Meer dan vier jaar na datum heeft het hof van beroep in Gent zich dinsdag gebogen over een verkrachting in een Gentse nachtwinkel. De advocate van het slachtoffer dacht dat de 55-jarige beklaagde in cel zat, maar blijkbaar is de man voortvluchtig. “De zoveelste slag in ons gezicht.”

“Ik had de beklaagde verwacht in de rechtszaal, maar waarschijnlijk zit meneer opnieuw in Marokko.” Advocate Julie Van Landschoot is niet te spreken over de zaak die dinsdag in het hof van beroep voorkwam. M.B. stond er terecht voor een verkrachting op 28 september 2015. Een jongedame uit Aalst, toen 21 jaar, kwam in een Gentse nachtwinkel sigaretten kopen. Het meisje had wat gedronken en daar maakte B. misbruik van. De 55-jarige man van Marokkaanse origine lokte haar mee naar een kamer achter de winkel, waar hij de dame verkrachtte.

Peepshow

Eerder gaf de beklaagde aan dat het slachtoffer avances maakte, maar met die verklaring heeft de advocate grote problemen: “Mocht je deze redenering doortrekken dan zou je naar een peepshow kunnen gaan, de dame van het podium trekken en haar gewoon gelijk verkrachten. Sorry, maar zo werkt het niet. Mijn cliënte heeft meerdere malen geroepen dat ze het niet wou. Dat zou meer dan moeten volstaan. Een vrouw mag altijd neen zeggen als zij dat wenst. M.B. heeft meer dan één grens overschreden.”

Verder speelde de advocate in op het uiterlijk van de man: “De beklaagde is van het jaar 1964. Mijn cliënte was 21. Het is spijtig dat B. hier niet vandaag is, maar dan had je zelf kunnen zien dat hij nu niet meteen zijn looks mee heeft.” De procureur kon die redenering volgen: “Het lijkt me inderdaad sterk dat we hier met de George Clooney van de nachtwinkel zouden te maken hebben.”

Veertig maanden effectief

Van Landschoot dacht dat de beklaagde intussen in de gevangenis zat. Er was immers een onmiddellijke aanhouding gevraagd, maar de politie kon de man niet opsporen. “Dit is de zoveelste slag in het gezicht voor mijn cliënt”, zegt de advocate. “Al vier jaar lang blijft de zaak in haar hoofd spoken. Het onderzoek sleepte hallucinant lang aan. M.B. zat voortdurend in Marokko waardoor hij niet verhoord kon worden én ook nu daagt hij niet op.” In eerste aanleg kreeg de beklaagde veertig maanden effectief en werd hij voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet. Het Openbaar Ministerie vroeg dinsdag om de bevestiging van die straf.

Uitspraak op dinsdag 10 december.