55 feestvierders uit maïsveld gehaald in Desteldonk: allemaal boete van 250 euro. "We hebben iedereen een mondmasker gegeven"

20 september 2020

10u44 494 Gent In de Gentse deelgemeente Desteldonk heeft de politie vanmorgen liefst 55 jongeren uit een gemaaid maïsveld gehaald. Daar was een illegale raveparty aan de gang. Alle aanwezigen krijgen een boete van 250 euro, de organisator mag zich aan een veelvoud daarvan verwachten, en moet zich verantwoorden voor de rechtbank. Eén jongere die probeerde te vluchten, is opgepakt.



Het waren buurtbewoners uit de landelijke deelgemeente Desteldonk die bij het krieken van de dag de politie hadden verwittigd over aanhoudend lawaai. “Iets voor 9 uur hebben we een oproep binnen gekregen over lawaaihinder uit een veld", bevestigt politiewoordvoerder Liesbeth De Pauw. “Het ging om een heel afgelegen locatie, waardoor het lawaai pas ‘s ochtends werd opgemerkt, maar de jongeren zijn vermoedelijk de hele nacht aan het feesten geweest.”

Rechtbank

De politie ging met verschillende ploegen ter plaatse, en trof in een maïsveld in de Keurstraat in Desteldonk een illegale raveparty aan. 55 jongeren waren er aan het feesten tussen de afgereden maïs, allemaal zonder mondmasker. De meeste aanwezigen hadden zelfs geen mondmasker op zak. “We hebben de groep feestvierders ingesloten, en hebben hen allemaal zonder enige weerstand uit het veld kunnen halen", zegt De Pauw. “We hebben hen een mondmasker gegeven, en hen aan de kant van de weg op een rij gezet voor identificatie. Eén jongere probeerde via een gracht weg te vluchten, maar werd onderschept, en bestuurlijk aangehouden. Alle aanwezigen krijgen een boete van 250 euro, de organisator van het feest hangt een veel zwaardere sanctie boven het hoofd. Die zal zich moeten verantwoorden voor de rechtbank. Ook zijn kassa werd geteld, want hij verkocht zelfs drank in het veld. Ook dat wordt meegenomen in het dossier.”

Het bleek echt wel om een goed georganiseerde raveparty te gaan. De organisator reed weg met een oplegger vol boxen en ander geluidsmateriaal.

Dit is echt compleet onaanvaardbaar. Dit is egoïstisch gedrag in een tijd waarin het virus aan terrein wint. Het getuigt van bitter weinig verstand, net omdat het virus zich in deze leeftijdsgroep verspreidt Burgemeester Mathias De Clercq

Burgemeester Mathias De Clercq reageert verbolgen. “Dit is echt compleet onaanvaardbaar. Dit is egoïstisch gedrag in een tijd waarin het virus aan terrein wint. Het getuigt van bitter weinig verstand, net omdat het virus zich in deze leeftijdsgroep verspreidt. Die jongeren beseffen blijkbaar niet dat ze ook ouderen en zwakkeren in onze samenleving kunnen besmetten. Ik roep dus iedereen op om de maatregelen te volgen, want alleen als iedereen dat doet, kunnen we het virus onder controle houden.”

Kotfeesten

De vrees voor de verdere verspreiding leeft in Gent, zeker aan de vooravond van de start van het academiejaar. Vanaf morgen overspoelen meer dan 70.000 studenten opnieuw de Arteveldestad. “We doen er alles aan om dat in goede banen te leiden", zegt De Clercq. “Er lopen verschillende sensibiliseringsacties om de studenten erop te wijzen dat dit geen academiejaar zoals een ander wordt, en om hen te vragen hun verstand te gebruiken. We faciliteren studentenorganisaties om op een verantwoorde manier activiteiten op poten te zetten, maar we weten ook dat we illegale kotfeesten mogen verwachten. De politie zal daar extra aandachtig voor zijn.”