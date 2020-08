50 personen geëvacueerd na brand in appartementsgebouw Cedric Matthys

30 augustus 2020

17u29 0 Gent Bij een brand in appartementsgebouw op het Bij een brand in appartementsgebouw op het Centrumplein in Ledeberg zijn zondagnacht 50 personen geëvacueerd. Dat laat het parket van Oost-Vlaanderen weten. Niemand raakte gewond.

Volgens het parket is de brand veroorzaakt door “een menselijke tussenkomst”. Er werd een branddeskundige aangesteld. Die moet nu onderzoeken of de brand effectief aangestoken is. Concreet begon het in de nacht van zaterdag op zondag rond middernacht te branden in het opberghok van het gebouw dat een een dertigtal appartementen telt. De brandweer evacueerde een 50-tal personen, maar die moeten snel terug naar hun woning. De brand was snel onder controle.