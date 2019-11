50 jaar Welzijnszorg: Campagne ‘Samen solidair tegen armoede’ start verpletterend Didier Verbaere

23 november 2019

17u56 0 Gent Welzijnszorg bestaat 50 jaar in Vlaanderen en startte zaterdag in Gent een nieuwe campagne onder de slogan ‘Samen solidair tegen armoede’. De campagne werd symbolisch verpletterend in gang getrapt met een pletwals. “Omdat we met deze campagne een verpletterende indruk willen nalaten”, zegt voorzitter Marc Justaert.

Welzijnszorg voert reeds 50 jaar campagne en maakte voor deze verjaardag solidariteitsaffiches met al haar medestanders in de strijd tegen armoede. In Gent werden deze door enkele mensen in armoedesituaties gedrukt met een pletwals.

“Er is veel solidariteit in onze samenleving. Dat engagement van mensen willen we vieren en versterken. Maar langs de andere kant stokt onze structurele solidariteit. Ondanks onze sociale zekerheid, daalt de armoede in ons land niet. In België moeten zo’n 16,4 procent van de inwoners rondkomen met een inkomen onder de Europese armoedegrens”, zegt Marc Justaert, voorzitter van Welzijnszorg over het thema va de campagne.

Welzijnszorg vraagt om nog meer de kaart te trekken ban de laagste inkomensgroepen en werk te maken van extra bescherming en toegankelijke dienstverlening via automatische toekenning van rechten waar mogelijk.

“Vrijwilligers en organisaties spelen momenteel een zeer grote rol in de armoedebestrijding. Dat engagement is positief en noodzakelijk. Maar het ontslaat de overheid niet van haar taak om aan structurele armoedebestrijding te doen. Integendeel de grote solidariteit van mensen laat net zien dat we kiezen voor een samenleving waar voor iedereen zorg gedragen moet worden. Deze campagne hoopt een verpletterende indruk na te laten. We vragen al onze medestanders om solidariteitsaffiches te maken. Op 30 mei 2020 verzamelen we alle affiches op de Picknick Solidair met een grote solidariteitsmuur in Leuven. Want de strijd tegen armoede, die voeren we samen.”