50 hoge stoelen nodigen Gentenaars uit om na te denken over hun buurt. Gent deelt 6,25 milljoen euro uit voor leuke projecten op wijkniveau



Sabine Van Damme

04 september 2020

11u46 2 Gent Vanuit een ander perspectief naar de eigen buurt kijken, en zo tot leuke ideeën komen om die buurt te verbeteren. Dat is de bedoeling van de 50 hoge, kleurrijke stoelen die vanmorgen aan de Gras- en Korenlei stonden, en die nu over alle wijken verspreid worden. De stad heeft 6,25 miljoen euro klaarliggen om leuke projecten snel te realiseren. Het is het hoogste bedrag ooit voor een ‘burgerbudget’.

50 hoge stoelen in vrolijke kleuren stonden vanmorgen opgesteld aan de Gras- en Korenlei. Mensen bekeken ze en klommen erin. Dat is ook de bedoeling, maar dan wel in de eigen wijk. Aan de Gras- en Korenlei zijn de stoelen al weg, ze worden nu in alle Gentse wijken geplaatst om mensen vanuit een ander perspectief naar hun eigen buurt te laten kijken. “Klim erin en denk na wat jouw buurt leuker zou kunnen maken”, zegt schepen Astrid De Bruycker. “Bespreek het met buren en kom zo tot een leuk voorstel. Hoe zotter, hoe liever eigenlijk. Het moet alleen gedragen zijn door de buurt, en binnen de 2 jaar te realiseren. Wij hebben geld voorzien. 6,25 miljoen euro, om precies te zijn, of 150.000 tot 350.000 euro per wijk.”

De stad wil voorkomen dat het alleen de ‘links intellectuelen’, zoals dat dan genoemd wordt, bij het project betrokken worden. “Onze wijkregisseurs gaan hun best doen om echt iedereen te betrekken. Er zal in elke wijk een dialoog worden opgestart, samen met partners uit het middenveld. Dat zijn dan bijvoorbeeld jeugdverenigingen en armoedebestrijdingsorganisaties. Daarvoor alleen al hebben we nog eens 250.000 euro voorzien. En dan is het ook nog eens aan de buurtbewoners zelf om te beslissen welke projecten ze wel en niet willen, niet aan het stadsbestuur. In minstens twee wijken gaan we daarvoor experimenteren met een jury die we gaan loten.”

Het project ‘burgerbudget’ start vandaag in 11 wijken. In 2021 zullen er concrete plannen worden gemaakt en daarna start de effectieve uitvoering ervan. In 2022 wordt het project in de overige 14 wijken van Gent opgestart.

En de stoelen? “Die zullen 4 jaar lang overal in alle wijken opduiken”, zegt De Bruycker. “Ze zijn stevig van materiaal en kunnen tot 300 kilo dragen. Ze zijn dus wel tegen een stootje bestand. Maar we hopen vooral dat mensen ze zullen gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn: om inspiratie op te doen voor leuke projecten.”