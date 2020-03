50.000 euro extra voor kleine evenementen tijdens Gentse Feesten: “Nadruk op Gentse creaties” Cedric Matthys

06 maart 2020

12u15 9 Gent De stad Gent heeft de subsidies voor kleine evenementen tijdens de Gentse Feesten opgetrokken van 150.000 naar 200.000 euro. Hiermee geeft ze een antwoord op de onvrede die leefde onder organisatoren. “Een enorme verbetering, al wachten we de praktische uitwerking af.”

Het was Luk De Bruyker, beter gekend als Pierke Pierlala, die vorig jaar de kat de bel aanbond. Met één welgemikte quote -“een toiletdame verdient meer dan een professioneel gezelschap”- kaartte de Gentse acteur de verloning van artiesten tijdens de Gentse Feesten aan. Volgens hem waren de bedragen te laag en werd er te laat gecommuniceerd. “Met die verzuchtingen ben ik aan de slag gegaan”, zie schepen van Feesten Annelies Storms (sp.a) donderdagavond tijdens de commissie Vrije Tijd. Samen met haar diensten herwerkte Storms het subsidiereglement voor kleine initiatieven tijdens de Gentse Feesten. “Niet alleen wordt de pot opgetrokken van 150.000 naar 200.000 euro”, zei ze. “Ook komt de nadruk te liggen op eigen creaties met een Gentse insteek. Een zeskoppige jury beoordeelt de inhoudelijke kwaliteit van de projecten. We kennen tot maximaal 7500 euro toe per initiatief.”

Amper 2000 euro

De Bruyker stuurde twee weken geleden nog een brief gestuurd naar de Stad Gent. Hij vroeg zich af waar het nieuwe reglement bleef. “Terwijl we nu eigenlijk zouden moeten werken aan onze nieuwe projecten”, licht hij toe, “moeten we nu nog eerst de subsidieaanvraag schrijven. Het is opnieuw vijf na twaalf.” Over de tekst van is de Gentse acteur dan weer wel tevreden. Zowel het verhogen van de subsidiepot als de nadruk op Gentse producties zijn volgens De Bruyker een enorme verbetering. “Al wacht ik uiteraard de praktische uitwerking af. Vorig jaar was onze project Revue over 100 jaar revuetheejoater in Minard financieel verlieslatend. Alle voorstellingen waren uitverkocht, maar we kregen amper 2000 euro ondersteuning. Hierdoor zitten we nu met een klein putje.”

Dit jaar herneemt De Bruyker Revue tijdens de Gentse Feesten. Ook werkt hij een familievoorstelling rond het Lam Gods en een hommage aan ‘perfesser Gents’ Freek Neyrinck uit. Zulke projecten vragen volgens de acteur toch algauw 5000 à 6000 euro om ze levensvatbaar te maken. “Ik hoop daarom dat de jury duidelijke keuzes maakt. Ik heb verstaan dat er drie mensen uit de stadsdiensten en drie externen zullen zetelen. Zij zullen ongetwijfeld naar eer en geweten oordelen. Al zal je mij wel horen als ik hun mening niet deel (lacht).”