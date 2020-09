5 x Open Monumentendag in Gent Wietske Vos

10 september 2020

15u29 0 Gent Open Monumentendag op zondag 13 september zal minder verrassend zijn dan anders, met dank aan corona. Toch is er in Gent een en ander te ontdekken, ook ‘in levende lijve’. Onze vijf tips op een rijtje.

Wandelen of fietsen langs 200 verborgen Gentse parels

Met de gratis kaart van de campagne ‘Steengoed Gent’ gidst de Stad Gent wandelaars en fietsers langs 200 naoorlogse erfgoedpanden die lange tijd onder de radar zijn gebleven. De tocht leidt ook naar een aantal deelgemeentes. Let op: de panden zijn niet te bezoeken.

Nieuwe concertzaal Muziekcentrum De Bijloke bezoeken

Onlangs opende Muziekcentrum De Bijloke een hypermoderne concertzaalmet een uitmuntende akoestiek. De ruimte is een voormalige ziekenzaal uit de 13de eeuw. Daarmee is Muziekcentrum De Bijloke het oudste gebouw ter wereld dat permanent dienstdoet als concertzaal. Reserveren verplicht.

Rondleiding in de Vooruit

De Vooruit staat momenteel vooraan in de actualiteit, nu de sp.a zich ook zo wil noemen. Maar wat zit er achter die iconische gevel van de Vooruit uit 1912, die al zoveel jaren lang kenmerkend is voor de omgeving van de Sint-Pietersnieuwstraat? Ervaren gidsen leiden groepjes (max 25) rond van onderscènes tot torens: 10u, 11u, 14u, 15u. Gratis. Reserveren verplicht.

Wandelen door De Centrale

Wereldcultuurhuis De Centrale in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham is gevestigd in een voormalige elektriciteitscentrale. Ontdek in je eigen bubbel de verhalen achter de turbines en generatoren met het parcours ‘De Centrale gisteren & vandaag’. Om de 10 minuten kan een groep starten met het parcours langs QR-codes. Reserveren per tijdslot (om de 10 minuten) verplicht.

Afternoon tea in Villa Emma

Villa Emma, een b&b in Sint-Amandsberg, is zo’n verborgen parel die je anders nooit zou ontdekken. Door corona kun je de villa binnen helaas niet bezoeken, maar een wandeling door de tuin kan wel. Om 13u, om 15u en om 17u is er een rondleiding langs een aantal planten. En daarna genieten van een kop koffie/thee met een stukje taart. Mondmasker en reserveren verplicht.

