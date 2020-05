5 winkels in 8 jaar: hoe overleeft frozen yoghurt Moochie corona na snelle groei? Wietske Vos

31 mei 2020

17u56 0 Gent De frozen yoghurt van Moochie, 8 jaar geleden gestart in Klein Turkije, was een instant succes. Ondertussen zijn er 5 winkels, verspreid over Vlaanderen. Kan Moochie dit succes handhaven nu corona stokken in de wielen steekt?

De ijsverkopers ontpopten zich tijdens de lockdown tot ware trekpleisters in het Gentse stadscentrum. Voor veel mensen – zeker ouders met kinderen – vormde een ijsje halen in de stad een van de weinige mogelijkheden om eens ‘uit hun kot’ te komen.

Een opvallende sterkhouder op het gebied van ijs is Moochie, de Gentse frozen yogurt-winkel in Klein Turkije. Eigenares Greet Buytaert (41), afkomstig uit Kasterlee in de Kempen maar al 14 jaar gelukkig in Gent, besliste al vroeg in de lockdownperiode om haar winkel toch te heropenen. “Onze winkel is take away, dus eigenlijk mochten we openblijven vanaf dag 1”, vertelt ze. “Aanvankelijk vonden we het echter niet verantwoord om de mensen naar buiten te ‘lokken’ voor niet-essentiële voeding, wat ijs toch uiteindelijk is. Ook heerste er veel schrik bij het personeel om besmet te raken.”

Trouwe fans

Toen bleek dat de strenge coronamaatregelen verlengd werden tot na 5 april, bleef de weerstand bij het personeel groot. “We hadden daar veel begrip voor. Aan de andere kant vreesde ik voor onze omzet: april en mei zijn normaal onze topmaanden. Bovendien werd er bijzonder mooi weer voorspeld voor Pasen. Daarom zijn we in overleg met de medewerkers tot een compromis gekomen: als try-out gingen met Pasen alleen de winkels in Gent en Antwerpen open, de andere bleven dicht. We hebben daar ook niet groots mee uitgepakt: alleen onze trouwe fanbasis was op de hoogte via Facebook en Instagram. Qua veiligheid zetten we alles op alles, met plexiglas schermen, handgel, handschoenen, doekjes, wattenstaafjes om de betaalcode in te tikken, 1 klant per keer in de winkel, strepen op de vloer en het terras om afstand te houden enzovoort.”

Politie

Tijdens het zonnige Paasweekend stond er een lange rij klanten bij de ijswinkels in Gent die open waren, ook bij Moochie. Buytaert: “Ze stonden op een bepaald moment tot aan de stadshal. Er waren enorm veel mensen aan de wandel in het stadscentrum, of gezinnen die op de fiets langskwamen. We hadden ook opgeroepen via sociale media om niet met de tram of bus naar ons toe te komen. Op een bepaald moment komt een duo politiemannen binnen. Ik hield mijn hart vast: zouden we wel met alles in orde zijn? Maar in plaats van opmerkingen te maken over de hygiëne in de winkel, beginnen de twee agenten een discussie over of granaatappel- dan wel passievruchtijs het lekkerst is. (lacht) Ik was zo opgelucht. Later bevestigden ze dat alles in orde was en dat we open mochten blijven. De dag erna zijn ze zelfs met een heel team ijs komen halen voor de verjaardag van een van de agenten. Het was een mooi gezicht: al die politiemannen die op 1,5 meter van elkaar van hun ijsje genoten.”

Na Paasmaandag beslisten Greet Buytaert en haar man/zakenpartner Jo Haegeman ook de andere winkels in Hasselt, Leuven en Mechelen opnieuw te openen. “Doordat we vijf winkels hebben, beschikken we over een sterke personeelsstructuur. Het was bij ons eigenlijk alles of niets, en we hebben voor alles gekozen. We kunnen schuiven met de openingsuren, afhankelijk van het weer. Voor kleinere zaken is het veel duurder om personeel aan te nemen. Voor hen vormt de hinderpremie, die de vaste kosten dekt, eigenlijk een motivatie om niet te openen en betere tijden af te wachten.”

Geen buffer

De lockdown heeft Moochie enkele voordelen opgeleverd, zoals nieuwe klanten die tijdens een wandeling of fietstocht de winkel ontdekten, de toekomstige uitbouw van een online webshop en de verdrievoudiging van de omzet via koerierdiensten als Deliveroo en Uber Eats. Toch houdt Buytaert haar hart vast voor het totale financiële plaatje: “Wie op mooie dagen de rijen ziet staan, denkt dat we gouden tijden beleven, maar die momenten wegen niet op tegen de regendagen waarop we bijna geen enkele klant hebben. Normaal is eind mei een topweekend voor ons met het foodtruckfestival Barrio Cantina en met Gent Smaakt. Nu hebben we drie keer minder omzet. We mogen zeker niet klagen, we hebben ons goed gehandhaafd. Maar zonder corona was het beter geweest. In totaal hebben we de voorbije weken de helft van onze normale omzet gedraaid. Dat betekent dat onze echte winst, de buffer voor na de zomer, er niet is. Het uur van de waarheid komt in de winter, dan zullen we de bank nodig hebben, vrees ik…”

www.moochie.be