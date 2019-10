5 tips van de pro’s: dit mag je niet missen op Film Fest Gent Wouter Spillebeen

08 oktober 2019

09u00 0 Film Vanavond gaat de 46ste editie van Film Fest Gent van start. Goed voor bijna tweehonderd films, concerten, evenementen en seminaries, verspreid over elf dagen. Zoveel keuze, dat kan overweldigend zijn. Daarom vroegen wij aan kenners en fijnproevers welke vertoningen op het filmfestival volgens hen onmisbaar zijn. Dit zijn hun aanbevelingen.

1. De tip van ‘Girl’-regisseur Lukas Dhont: ‘Fire Will Come’

“Ik heb de film ‘Fire Will Come’ (originele titel ‘O Que Arde’, red.) ontdekt in de selectie Un Certain Regard op het filmfestival van Cannes, waar ik dit jaar in de jury zetelde. De regisseur is een rasechte filmmaker die op een visuele manier vertelt over de thema’s die hem raken. Het verhaal speelt zich af in Galicië en gaat over de relatie tussen een moeder en haar zoon die net uit de gevangenis komt. Je voelt als kijker dat er van alles mis is, maar de regisseur legt niet meteen alle stukken op tafel. Hij wil de kijker doen nadenken en houdt het mysterieus. De film is een visueel spektakel en is een combinatie van documentaire en fictie. De acteurs zijn lokale inwoners die nooit eerder op het scherm te zien waren. Ook dat verhoogt het gevoel van authenticiteit. Bijgevolg voelt de film heel realistisch aan, al zit er ook poëzie in.”

2. De tips van ‘Ben X’-regisseur Nic Balthazar: werk van eigen bodem

“Ik wil onze eigen filmmakers graag in de kijker zetten. Neem bijvoorbeeld ‘The Barefoot Emperor’, de opvolger van ‘King of the Belgians’, waarin Peter Van den Begin in een glorieuze hoofdrol de verdwaasde en verweesde koning van ons land speelt. Die film wordt even krankzinnig als de eerste. Jong talent Eva Cools viel met haar scenario voor ‘Cleo’, over een meisje dat een tragisch ongeval overleeft, in de prijzen. Dan is er ook ‘Muidhond’ van Patrice Toye. De film is gebaseerd op het boek van Inge Schilperoord dat verkent hoe welwillend we durven meegaan met een personage dat behoorlijke foute dingen heeft meegemaakt. Ook ben ik benieuwd naar de tweede film van Willem Wallyn: ‘All of Us’. Tussendoor maakte hij ook nog de fantastische serie ‘De 16'. Die reeks was een eerlijke, zwarte en cynische ontleding van de Wetstraat 16.”

“Series maken gebeurt in Vlaanderen ook op een hoog niveau. Sanne Nuyens en Bert Van Dael zijn doorgebroken met ‘Beau Séjour’ en hebben nu ‘De Twaalf’ gemaakt. Het is cool dat het filmfestival het onderscheid tussen film en televisie laat varen en een marathonvisie van de serie houdt.”

3. De tip van ‘Tabula Rasa’-actrice Natali Broods: ‘Nimic’

“De Griekse regisseur Yorgos Lanthimos heeft al een paar zeer knappe langspeelfilms gemaakt. Dat hij tussendoor een kortfilm maakt, vind ik fascinerend. De stijl en het gevoel voor humor trekken mij aan. Hij hanteert een specifieke manier om een verhaal te vertellen. Zijn stempel staat er altijd op, maar hij doet niet steeds hetzelfde.”

“Lanthimos durft heel ver gaan in zijn fantasie en toch krijgt hij het publiek helemaal mee. Hij schetst ongeloofwaardige situaties op een heel geloofwaardige manier. Veel mainstream films beginnen op elkaar te lijken en net daarom kan ik de films van Lanthimos zo appreciëren. Dat Lanthimos als gevierd filmmaker een kortfilm maakt, vind ik heel knap. Voor zijn laatste twee films werkte hij samen met grote namen, nu maakt hij een kortfilm met vooral relatief onbekende acteurs. Ik heb er alleen maar bewondering voor dat hij zichzelf in vraag blijft stellen.”

4. De tip van ‘Professor T.’-actrice Barbara Sarafian: ‘Sorry We Missed You’

“Ik ben fan van de sociale drama’s van de Britse filmregisseur Ken Loach. Zijn portretten van families en gezinnen herinneren je er telkens aan dat iedereen katten te geselen heeft, waar je ook vandaan komt. Ik hou van de rauwheid van die portretten en van hoe Loach de psychologie van zijn personages uitdiept. De films spelen zich vaak af in het arbeidersmilieu, maar niet alleen zij kampen met de problemen die Loach toont. Het is maar hoe je ze verwerkt en hoe je ermee omgaat. Toch zit er ook veel humor in zijn films, al lijkt dat op het eerste gezicht niet zo. De verhalen zijn tragisch, maar Loach koketteert daar niet mee. De beelden zijn ook eerder rauw en zijn altijd met een zeker gevoel voor realisme gefilmd, zonder al te veel bij te schaven.”

“Voor ‘Sorry We Missed You werkt hij samen met een cast die uit het arbeidersmilieu komt en nog geen ervaring met acteren heeft. Dat kan de film naar een volgend niveau van realisme tillen, maar ook een groot risico zijn, maar Loach is zo vakkundig dat hij die mensen perfect kan begeleiden en sturen.”

5. De tip van Klara-presentator Sander De Keere : Composer Talk

“Als musicoloog en radiomaker kijk ik altijd naar de muziek die op het programma staat. Filmmuziek maken is een enorm boeiend metier, het is ontstaan is vanuit een klassieke traditie toen Europese componisten in de jaren ‘30 naar Hollywood gevlucht zijn en daar zijn beginnen componeren. Tegenwoordig zijn er filmcomponisten die heel klassiek werken. Aan de andere kant zit dan de soundtrack van ‘Chernobyl’, waarover de Composer Talk gaat. Het evenement is een soort seminarie over filmmuziek, een panelgesprek met de IJslandse Hildur Guðnadóttir die de muziek voor de veelbesproken reeks maakte. Guðnadóttir is naar een ontmantelde kerncentrale gegaan in Litouwen met een sound designer en een klankman. Ze wilde daar horen hoe het is om een nucleaire ramp mee te maken en heeft daarom de klank van die centrale opgenomen. Het is ongelooflijk hoe die geluiden dan muziek worden. Daarnaast werkt ze ook met een koor, dat veel spanning opbouwt met weinig gebeurtenissen.”