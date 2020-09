5 originele tips voor studenten om hun kot coronaproof te houden Jill Dhondt

22 september 2020

13u45 1 Gent Het nieuwe academiejaar is net gestart, veel studenten gaan voor het eerst of opnieuw op kot. Door de coronacrisis is dat niet altijd een gemakkelijke opdracht. Als je huisgenoten hebt moet je goed opletten zodat niemand het virus krijgt of doorgeeft. En omdat er meer online lessen zijn, heb je een betere internetverbinding nodig. Toon Dirckx van Quares Student Housing geeft alvast 5 tips mee aan kotstudenten voor een coronaproof academiejaar.

1. Zorg voor een snelle internetverbinding

“Als studenten meer digitaal les volgen, kunnen er wel eens internetproblemen opduiken. Een stuk of acht studenten die tegelijkertijd een hoorcollege volgen kan een licht internetabonnement niet aan. Check dus zeker dat het internet sterk genoeg is of vraag aan de eigenaar om het nodige te doen om de verbinding sterk genoeg te maken, zodat je de vele online lessen zonder probleem kan volgen.”

2. Maak goede keukenafspraken

“Maak van in het begin duidelijke afspraken met je kotgenoten over het gebruik van de keuken, want het zal niet gemakkelijk zijn om die elke dag proper te houden. Maak een duidelijke planning op met ieder zijn shift en hang die in het groot op in de keuken. Zijn je kotgenoten deel van jouw bubbel, dan kan je ook samen koken. Zet in dat geval wel een raam open als het kan. Zorg er ook voor dat er in de keuken minstens twee ontsmettingsgels staan, en dat je voldoende afstand bewaart.”

3. Respecteer je kotbubbel

“De studenten waarmee je een keuken of andere ruimtes deelt, maken deel uit van je kotbubbel. Dat is een bubbel naast je gezinsbubbel. Daar kan je samen mee eten, koken en plezier maken. Kotfeestjes met studenten van buiten het gebouw blijven nog even uit den boze. Externe bezoekers zijn dus ook niet toegelaten in de gedeelde ruimtes maar mocht je toch bezoek hebben, omwille van een groepswerk bijvoorbeeld, draag dan een mondmasker en verlucht de ruimte voldoende.”

4. Hou je facturen in de gaten

“Wie het meest recente advies van de virologen opvolgt en overweegt om ook tijdens de weekends op kot te blijven, moet zich bewust zijn van het extra energieverbruik. Denk maar aan extra energie voor verwarming, water, wasmachine, enzovoort. Ga voldoende spaarzaam om met water en elektriciteit. Vooral bij oudere koten met een elektrische verwarming kan dat al snel oplopen. Check daarbij zeker of er met een voorafbetaling wordt gewerkt en vermijd zoveel mogelijk verrassingen achteraf.”

5. Wees solidair

“Het is goed mogelijk dat er doorheen het academiejaar nog veel veranderingen worden doorgevoerd. Daarom is het aangeraden om elke ochtend je agenda te checken en te kijken of de lessen al dan niet fysiek doorgaan. Niet iedereen is daar even goed in, dus wees solidair. Een WhatsAppgroep of Facebookgroep is altijd handig om elkaar op de hoogte te houden.”