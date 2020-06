48 verkeersongevallen in 72 dagen aan werfzone op E17 Wouter Spillebeen

19 juni 2020

17u48 0 Gent Het lijkt wel alsof er zo goed als elke dag een zwaar Het lijkt wel alsof er zo goed als elke dag een zwaar verkeersongeval gebeurt in de werfzone op de E17 in Gentbrugge, of in de staart van de file die er staat aan te schuiven. De Wegpolitie Oost-Vlaanderen telde sinds de start van de werken in april al 48 verkeersongevallen.

De werken op de snelweg in Gentbrugge zijn gestart op 8 april van dit jaar en dus in vole coronaperiode. Toen was het nog vrij rustig op de snelwegen omdat niet-essentiële verplaatsingen streng verboden waren. Intussen zijn de coronamaatregelen geleidelijk versoepeld en dat brengt meer drukte op de snelwegen met zich mee. Daardoor staat er regelmatig een file voor de werken en dat gecombineerd met chauffeurs die het minder gewoon zijn om oplettend te zijn op de baan heeft al zware gevolgen gehad.

De Wegpolitie telde al 48 verkeersongevallen in de werfzone en in de file ervoor. Bij negen van die ongevallen vielen er gewonden en een ervan had een dodelijke afloop. Dat blijkt uit cijfers van de federale politie. Dat is bijna het dubbele van het aantal ongevallen dat gebeurde in de werfzone Oosterweel bij Antwerpen, waar sinds 2 maart gewerkt wordt. Daar gebeurden 25 verkeersongevallen. Twee daarvan hadden een dodelijke afloop en bij vier ervan vielen er gewonden.

Ook vandaag gebeurde nog een zwaar verkeersongeval in de file voor de werken. Ter hoogte van Destelbergen reed een bestelwagen in op een vrachtwagen. De bestuurder van de bestelwagen liep zware verwondingen op.