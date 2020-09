47ste Film Fest Gent 2020: nauwelijks kleiner dan anders, coronaproof en voor het eerst te beleven vanuit je luie zetel Wietske Vos

18 september 2020

16u16 0 Gent Film Fest Gent heeft zich niet laten doen door corona, integendeel. Het Gentse filmfestival pakt uit met een bijna even uitgebreid programma als andere jaren én lanceert voor het eerst een digitaal platform. Net als veel andere organisaties is het filmfestival dus ook hybride: zowel live als online. Film Fest Gent vindt plaats van 13 tot 24 oktober in de verschillende Gentse bioscopen, de Miry concertzaal en de Vooruit.

Het is een overduidelijk trotse festivaldirecteur Marijke Vandebuerie die de programmavoorstelling van Film Fest Gent 2020 (FFG) opende. Ze benadrukte er nooit aan getwijfeld te hebben dat FFG er zou komen dit jaar: “We merkten een grote filmhonger bij het publiek, willen de grotere filmsector – bioscopen, distributeurs enzovoort, steunen, maar dragen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid qua veiligheid. Alle draaiboeken zijn aangepast en we benutten maar 50% van de zalen, met een maximum van 200 mensen. Grote evenementen en concerten zijn geschrapt en we krijgen minder internationale gasten over de vloer, maar we zijn toch heel blij met het huidige programma.”

110 films

“Met 110 langspeelfilms doet het FFG 2020-programma nauwelijks onder voor dat van andere jaren”, aldus programmator Wim De Witte. Het festival, dat opent met de film ‘Drunk’ van de Deense regisseur Thomas Vinterberg (Festen), heeft 13 films in de internationale competitie. De filmjury met onder anderen de Vlaamse actrice Natali Broods wordt voorgezeten door de Brusselse filmmaker Fabrice du Welz. Voor het eerst dingt ook een documentaire mee naar de hoofdprijs: ‘Petite Fille’ van Sébastien Lifshitz, over de 8-jarige Sasha die zich een meisje voelt en er alles aan doet om als dusdanig naar school te gaan.

Gender is trouwens een thema waar FFG bewust aandacht aan wil besteden. Het campagnebeeld van deze editie is een intrigerend dubbelportret van filmicoon Romy Schneider en de Duitse acteur August Diehl. “Bij de competitiefilms is de verhouding 8 mannen en 7 vrouwen, maar eigenlijk is het ex-aequo”, aldus De Witte. “Eén film is immers geregisseerd door een koppel.”

Online platform

Voor het eerst lanceert Film Fest Gent een online platform. Directeur Marijke Vandebuerie: “Wie geen bioscoopticket kan bemachtigen, kan daar tijdens de festivalperiode een unieke selectie aan festivalfilms bekijken, aangevuld met Q&A’s met de makers.”

FFG 2020 introduceert ook een nieuwe sectie: onder de noemer ‘Masters & New Voices’ worden gevestigde waarden tegenover interessante nieuwkomers gezet.

Internationale gasten

Verder staat FFG steeds garant voor een resem internationale gasten. Dit jaar is dit een selectere groep, maar toch zegden enkele grote namen hun aanwezigheid toe. Acteur Viggo Mortensen (Lord of the Rings, Green Book) komt zijn regiedebuut ‘Falling’ voorstellen, de Franse actrice en regisseur Maïwenn presenteert haar autobiografische portret ADN en ook de Brusselse acteur Jérémie Renier en muzikant Daan Stuyven tekenen present. Deze laatste speelt de hoofdrol in de Hongaarse film ‘Éden’.

Renier speelt de hoofdrol in ‘L’ennemi’ van de Belgische regisseur Stephan Streker, de film die op de programmatievoorstelling aan de pers werd getoond. In deze film, geïnspireerd op de zaak van politicus Bernard Wesphael die ervan werd beschuldigd zijn vrouw te hebben vermoord in Oostende, spelen ook Vlaamse acteurs als Bruno Vanden Broecke, Sam Louwyck, Jeroen Perceval en Peter Van Den Begin mee.

Enchanté

FFG wil ook maatschappelijk zijn bijdrage leveren. Het festival garandeert de zaalhuur aan de bioscopen en geeft de films de kick-off die ze nodig hebben bij de release in de bioscoop. Daarnaast introduceert het festival het initiatief Enchanté, samen met de gelijknamige vzw, en zet zo het principe van een uitgesteld cinematicket in de praktijk om. Wie een ticket koopt voor FFG, kan een vrije bijdrage doen om kansarmen later van een bioscoopbezoek te laten genieten.

Zeker nog het vermelden waard is de verjaardagseditie van de internationaal vermaarde World Soundtrack Awards die 20 jaar bestaan, de ode aan de onlangs overleden Robbe De Hert en de samenwerkingen met andere filmfestivals die eerder dit jaar alleen online konden doorgaan, en met Kunstencentrum Vooruit.

Helft van de inkomsten

Alle bedrijfsformules zijn weggevallen, maar gelukkig bleven de sponsors van FFG op post. Dankzij de subsidie van de stad Gent en andere overheden, van het Vlaams Audiovisueel Fonds en andere partners kan FFG het financieel redden. De organisatie kan in het beste geval maar op 50% van de ticketinkomsten rekenen.

Het volledige programma en tickets van Film Fest Gent 2020 zijn te vinden via filmfestival.be