47-jarige Gentenaar weigert mondmasker correct te dragen en bijt buschauffeur in arm Cedric Matthys

25 augustus 2020

18u06 42 Gent In Gent heeft een 47-jarige man een buschauffeur in de arm gebeten. Dat meldt het parket van Oost-Vlaanderen. De chauffeur vroeg aan de man om zijn mondmasker correct te dragen, waarop de reiziger agressief werd.

22 oktober belooft een bijzondere dag te worden in het correctionele rechtbank van Gent. Een 47-jarige Gentenaar moet zich dan verantwoorden voor een incident dat zich maandag rond 12.30 uur afspeelde ter hoogte van het Antwerpenplein (Dampoort) in Gent. De verdachte stapte achteraan op de bus en droeg zijn mondmasker niet op de juiste manier. De buschauffeur sprak hem hierop aan, wat klaarblijkelijk niet in goede aarde viel. “Toen de man afstapte”, laat het parket van Oost-Vlaanderen weten, “liep hij richting de bestuurder. Daar begon hij een discussie en beschadigde de spiegel van de bus. Toen de buschauffeur de man wilde kalmeren, raakte hij gewond.” Het parket liet de bijtgrage verdachte dagvaarden in snelrecht.