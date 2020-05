450 studenten kunnen samen blokken in ’t Kuipke, en er volgen wellicht nog meer locaties Sabine Van Damme

25 mei 2020

18u37 0 Gent Goed nieuws voor de studenten die het beu zijn om alleen te zitten tijdens de blokperiode. De stad Gent kan De Krook niet openen als collectieve bloklocatie, maar wél ‘t Kuipke en het Dienstencentrum van Ledeberg. “En we onderzoeken nog andere locaties”, zegt schepen Elke Decruynaere.

“Niet samen kunnen blokken, is voor veel studenten rampzalig, zeker na de jongste maanden die al zo eenzaam waren”, zegt Mieke Bouve. Schepen Elke Decruynaere heeft goed nieuws voor hen. “Eind deze week al kunnen studenten terecht in ’t Kuipke en in het DC Ledeberg. In ’t Kuipke kunnen 450 studenten terecht, in Ledeberg nog eens 50. We gaan werken met een online reservatiesysteem per week, en de locaties zullen open zijn van 10 uur tot middernacht. We zoeken trouwens nog vrijwilligers om toezicht te houden op die locaties.”

Duivelsteen en IKEA-restaurant?

Blokken op de populaire plek De Krook kan niet, zegt Decruynaere. “We kunnen niet én de bib heropenen, én het personeel veilig laten werken, én zorgen dat alles ontsmet geraakt voor de studenten. Maar we bekijken wel nog andere locaties, zoals het Duivelsteen, het ICC, de Blaisantkerk, het Dienstencentrum Oostakker, en eventueel zelfs het restaurant van de IKEA. In elk geval kunnen we al vanaf 29 mei tot eind juni minstens 500 studeerplekken aanbieden.”