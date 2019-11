450 klimaatbetogers trekken door Gentse straten: “In gesprek gaan met sceptici” Yannick De Spiegeleir

29 november 2019

15u16 0 Gent Op de Kouter verzamelden deze namiddag een 450-tal manifestanten voor een nieuwe klimaatbetoging. Een pak minder dan op vorige acties eerder dit jaar, maar de initiatiefnemers blijven overtuigd van het nut van de marsen. “Het blijft nodig om op straat te komen voor het klimaat”, zegt Yuni Mertens van Students for Climate.

De vorige klimaatmars werd verboden door burgemeester Mathias De Clercq uit vrees dat het tot opstootjes zou komen met supporters van het Duitse Wolfsburg. Deze keer kreeg de manifestatie wel groen licht. Een 450-tal betogers trokken van de Kouter langs de Kuipers- en Muinkkaai richting het Kramersplein.

Yuni Mertens van Students for Climate gelooft niet dat er een soort klimaatmoeheid ontstaan is bij de publieke opinie. “Elk protest of actie verloopt in golfbewegingen. Het klopt dat we nu met minder zijn dan op andere marsen, maar onze boodschap blijft hetzelfde. Op straat komen blijft nodig. Daarnaast moeten we ook het gesprek aangaan met mensen die sceptisch staan tegenover de klimaatproblematiek.”