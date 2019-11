447 fietsparkeerplaatsen extra in centrum Gent Sabine Van Damme

09 november 2019

15u12 0 Gent Er zijn steeds meer fietsers in de stad, en dus moet ook het aantal fietsparkeerplaatsen omhoog. In de kuip van Gent worden daarom 447 extra plaatsen gecreëerd, waarvan 62 voor niet-standaardfietsen, zoals bijvoorbeeld bakfietsen of kratjesfietsen.

De registraties van de fietstelpalen in Gent bevestigen die stijgende tendens van het aantal fietsers. Sinds de invoering van het circulatieplan wordt er zelfs 20% meer fietsers geteld aan die fietstelpalen. De infrastructuur moet dus volgen. Veel woonstraten kampen met een tekort aan fietsenstallingen. Vooral in wijken met een hoge bevolkingsdichtheid en gesloten bebouwing plaatsen bewoners hun fiets tegen de gevel of op het voetpad. Dat is niet ideaal voor de bewoners, maar ook niet voor rolstoelgebruikers of ouders met een kinderwagen, die dan moeilijk kunnen passeren. Bovendien zijn fietsen die niet vastgemaakt zijn aan een stalling een makkelijke prooi voor fietsdieven.

“Als we meer mensen op de fiets willen, moeten we ruimte voor fietsers voorzien” stelt mobiliteitsschepen Filip Watteeuw. “Niet alleen op straat, maar ook om ze te stallen. In de binnenstad en binnen de 19de-eeuwse gordel moet op 100 meter wandelafstand van elke voordeur een fietsenstalling te vinden zijn. Dat is het streefdoel van ons mobiliteitsbeleid.”

Om dat te doen wordt al sinds 2015 wijk per wijk onderzocht waar extra stallingen nodig zijn. Dat gebeurde al in de Brugse Poort, Rooigem-Malem, Ledeberg, Oud Gentbrugge, Stationsbuurt-Noord en Sluizeken-Tolhuis-Ham en Macharius-Heirnis en eerder dit jaar de wijken Elisabethbegijnhof en Papegaai. Nu is het historisch centrum aan de beurt, waar dus 447 extra stallingen komen. Bij het plaatsen daarvan streeft het stadsbestuur naar het vrijwaren van autoparkeerplaatsen waar mogelijk. De stad zoekt naar een evenwicht dat goed is voor alle bewoners, zowel voor eigenaars van wagens als voor fietseigenaars.