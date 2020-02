43 boetes uitgeschreven bij controles in 23 handelszaken Wouter Spillebeen

17 februari 2020

19u12 0 Gent Bij een controleactie in 23 Gentse handelszaken werden afgelopen zaterdag meer dan 43 overtredingen vastgesteld. Het gaat over inbreuken op de uitbating, rookwetgeving, zwartwerk, voedselveiligheid, drugsbezit, valse IVAGO-vuilniszakken en de verkoop van lachgas.

De politie kreeg bij de controles bijstand van onder andere Brandweerzone Centrum, de FOD Volksgezondheid en de FOD Sociale Zekerheid. Er werd gecontroleerd op het vlak van vergunningen, veiligheid, tewerkstelling en sociale regelgeving. Tijdens de controles werden tal van inbreuken vastgesteld. De politie schreef 36 pv’s en 7 GAS-boetes uit voor zaakvoerders en deelde daarnaast nog enkele waarschuwingen uit voor kleinere overtredingen. De zaakvoerders die een waarschuwing kregen, moeten zich zo snel mogelijk in regel stellen.

De overtredingen waren talrijk, maar toch is de politie optimistisch. “Een aantal zaken waren over de hele lijn in orde”, klinkt het. “Dat bewijst dat deze fles-controles hun vruchten afwerpen. De verschillende partners slagen er samen in om deze problematiek, gebaseerd op steeds complexere wetgeving, efficiënt aan te pakken. Ook in de toekomst zullen er nog soortgelijke acties in verschillende wijken opgezet worden.”