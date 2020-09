42 kindjes van Freinetschool ’t Groen Drieske twee weken in quarantaine na besmetting tijdens vakantie-opvang, zesjarigen kunnen misschien vroeger terugkeren Sabine Van Damme

05 september 2020

19u08 0 Gent 6 kindjes van het eerste leerjaar en 36 kleuters van Freinetschool ’t Groen Drieske in Gentbrugge zijn op 1 september niet mogen starten met hun schooljaar. Zij zijn verplicht in quarantaine gezet, omdat een begeleidster van de vakantie-opvang op diezelfde school positief getest heeft op corona. De ouders van een zesjarige vinden dat hun kind – na een tweede negatieve test – naar school zou moeten kunnen vanaf woensdag, maar de procedure daarrond is niet duidelijk. De kleuters blijven sowieso 2 weken thuis.

De kinderen die in quarantaine zijn geplaatst, zijn naar de vakantieopvang geweest die georganiseerd werd op ’t Groen Drieske. Omdat een van de begeleiders daar positief getest heeft op corona, zijn de kinderen preventief in quarantaine geplaatst, officieel voor 2 weken. De ouders van een zesjarige, die naar het eerste leerjaar zou gaan, gaat daar niet mee akkoord. Het is niet echt duidelijk welk corona-draaiboek gevolgd moet worden in dit geval, het ‘schooldraaiboek’ of het ‘vakantie-opvangboek’.

“Ik begrijp niks van de beslissing dat mijn zesjarige zoon nog een hele week thuis zou moeten blijven”, aldus Stijn Calmeyn. “We hebben er, na dat we hoorden van de besmetting van de begeleidster, voor gezorgd dat hij de voorbije week thuis is opvangen. Conform de procedure van zesjarige schoolkinderen, werd hij getest op COVID-19. Deze test was negatief. Volgens de procedure van het CLB mag hij bij een negatief resultaat van een tweede test - 9 dagen na het laatste contact - terug naar school. Die tweede test volgt maandag. Uiteraard weten we pas dinsdag wat het resultaat hiervan is. Maar blijkbaar is er al beslist dat zijn quarantaine sowieso twee volle weken duurt. Hoe kan het dat een procedure - die na uitgebreid overleg vastgelegd werd voor het onderwijsveld in Vlaanderen - al direct in de vuilbak belandt en dat er eigenhandig iets anders wordt beslist? Onze zoon is 6 jaar, zit in het eerste leerjaar en valt op dit moment niet meer onder opvang, enkel onder onderwijs.”

Protocollen

Schepen van onderwijs Elke Decruynaere heeft begrip voor de situatie. “Een belangrijk element in dit verhaal is welk protocol hier van toepassing is, en hoe die draaiboeken op elkaar zijn afgestemd. De overgang van vakantie naar schooljaar maakt het hierbij niet makkelijk. Het maakt de situatie van het kind in kwestie en de andere kinderen uit de groep nog vervelender. De CLB-arts is niet alleen op de hoogte van de situatie in ’t Groen Drieske, maar ook van de specifieke vraag van die ouders om hun kind na een tweede negatieve test toch naar school te sturen, en zal er over afstemmen met de arts van Agentschap Opgroeien. Wat wel duidelijk is: omdat de positieve coronatest bij een begeleidster van de vakantieopvang gebeurde, dient het draaiboek voor vakantie-opvang gevolgd te worden. Het is dan ook de arts van het agentschap Opgroeien (Kind & Gezin) die de beslissing nam rond de quarantaine, voor alle betrokken kinderen. Als het kindje in kwestie dinsdag opnieuw een negatieve test kan voorleggen, dan komen we in een meng-scenario terecht tussen draaiboeken terecht. Het oordeel, voor wat betreft de school-aspecten, komt dan te liggen bij de CLB-arts van de school. Wanneer de test dinsdag negatief zou zijn en wanneer de CLB-arts een akkoord zou geven, dan lijkt het mij dat het kindje terug naar school kan.