41ste oogststoet telt 50 praalwagens Sabine Van Damme

27 augustus 2019

21u30 4 Gent De oogststoet in Oostakker is met voorsprong de grootste in zijn soort in Gent. De traditie is intussen 41 jaar oud, en wint alleen maar aan belangstelling.

Mooi weer, dat is altijd zo op ‘vlaaiendinsdag’. Vlaaiendinsdag is de afsluiter van de vierdaagse kermis in Oostakker. En dat er stevig gevierd wordt, dat zijn ze daar gewoon. Hét evenement waar iedereen naar uitkijkt op Vlaaiendinsdag is – naast de gratis vlaaien en Rodenbach-bier – de oogststoet. Het is de enige stoet in Gent waarin nog levende dieren meelopen, gaande van prachtige boerenpaarden tot geiten en koeien. Liefst 600 mensen hielpen mee aan de opbouw en de uitvoering van de stoet, waarin 50 praalwagens meereden, en 3 muziekkorpsen stapten. Logisch dus dat gans Oostakker langs het parcours staat te kijken, elke keer opnieuw.