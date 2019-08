41 sloepen bekampen elkaar in Slag om Gent Didier Verbaere

31 augustus 2019

18u51 0 Gent Carolus Quinto en Zeescouts De Wilde Eend organiseerden zaterdag in Gent in samenwerking met de Stad en de Vereniging voor Watersport voor de 17de maal de roeiwedstrijd De Slag om Gent.

Er schreven zich 41 teams in uit Vlaanderen en Nederland. De grote sloepen vaarden een wedstrijd over 14,5 kilometer via de oude Leie. De kleinere boten bleven in het centrum over een kortere afstand. De wedstrijd en het warme weer lokte veel kijklustigen naar de Korenlei.