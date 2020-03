400 Gentenaars houden optocht voor meer vrouwenrechten Yannick De Spiegeleir

08 maart 2020

14u47 10 Gent In het centrum van Gent vond zondagnamiddag ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag een optocht plaats om te ijveren voor meer vrouwenrechten.

Man of vrouw, jong of oud, ja zelfs een hond liep mee in de mars voor meer vrouwenrechten. In totaal daagden iets minder dan 400 deelnemers op. “Ook in 2020 is de strijd voor gelijkheid tussen man en vrouw nog pijnlijk noodzakelijk”, vertelt Justine Begerem, woordvoerster van het Collecti.e.f. 8 maars. “Daarom kleurden we Gent paars. De kleur die symbool staat voor de strijd tegen seksisme. Ongelijkheid en seksisme zijn immers een dagelijks lot voor vrouwen. Het gaat om geweld en intimidatie van vrouwen, maar ook over een economie die vrouwen systematisch uitbuit. Poetsen, zorgen voor kinderen, helpen bij een buur en zorgen voor hun ouders. Het zijn allemaal taken die vrouwen op zich moeten nemen naast hun job omdat er niet genoeg betaalbare openbare zorginstellingen zijn. Daar willen we met onze actie de aandacht op vestigen”, stelt Begerem.