400 Gentenaars brengen laatste groet aan Freek Neirynck: “Je was een literaire lollekensheer” Yannick De Spiegeleir

28 december 2019

18u16 0 Gent In crematorium Westlede waren zaterdag 400 Gentenaars aanwezig op de uitvaart van ‘Perfesser Gents’ Freek Neirynck die op 19 december overleed. “We nemen afscheid op Freeks feestdag: onnuuzele kinderkesdag”, sprak zijn ‘compagnon de route’ en ceremoniemeester Luk De Bruycker.

De Bruyker en Neirynck vormden de voorbije decennia een onafscheidelijk tandem. In de eerste plaats bij Marionettentheater Taptoe. Samen bouwden ze het gezelschap uit tot een gerespecteerd gezelschap. “We maakten samen theater. Jij trok letterlijk aan de sacoche van toenmalig cultuurminister Rika De Backer toen bleek dat figurentheater niet in aanmerking kwam voor subsidies. Jij bent niet enkel de uitvinder van het figurentheater. Je zorgde ook voor nationale en internationale erkenning”, klonk het.

Patrick Bernauw werd als jonge auteur op sleeptouw genomen door Neirynck. “Je koos voor een duo-formule met een schrijver die nog alles te bewijzen had. Het was een voorrecht om deel uit te maken van het topje van jouw ijsberg. Je was een literaire lollekensheer. We deelden dezelfde liefde voor een anarchistische vorm van humor. Ik ben er zeker van dat jij op jouw laatste rustplaats al terug druk in de weer bent met een nieuw collectief. Schrijf ze maat.”

Tijdens de uitvaart werd ook dieper ingegaan op de vrijzinnige achtergrond van de ‘perfesser Gents’. Sinds begin jaren negentig programmeert het Europees Figurentheatercentrum (EFTC) op de dondernamiddag van de Gentse Feesten ook enkele voorstelling op de kinderkankerafdeling van het UZ. Samen met de toenmalige directeur van de stedelijke dienst Feestelijkheden stond Neirynck aan de wieg van het initiatief. Sindsdien is de praktische organisatie in handen van Jo Maes, werkzaam in het UZ en medewerker van het EFTC. “We bouwden een televisiestudio om het theater live te capteren voor de kinderen die hun kamer niet mochten verlaten. Nu lijkt dat normaal, maar 25 jaar geleden was het ongezien. Je mag er zeker van zijn dat het project verder zal leven”, aldus Maes.

’t Spelleke van Drei Kluite, het laatste gezelschap waarvan Neirynck deel uitmaakte, zorgde voor een mooi muzikaal slotakkoord op de bijzondere uitvaart. Als ‘tekstfournisseur’ brachten Neirynck en zijn compagnons jarenlang politieke satire in Gent. De mannen van Drei Kluite brachten ‘k Zou zo gere wille leven’ en ‘De Puppenspeler’ ten berde.