400.000 euro voor restauratie Sint-Elisabethkerk Groot Begijnhof Sabine Van Damme

22 mei 2019

19u23 0 Gent Minister-president Geert Bourgeois heeft – vlak voor de verkiezingen – nog 422.932 euro vrijgemaakt voor de restauratiewerken aan de Sint-Elisabethkerk in het Groot Begijnhof. Die zijn dringend nodig.

De kerk in het Groot Begijnhof in Sint-Amandsberg is gebouwd in 1873. Bourgeois looft het gebouw en stelt: “Deze kerk in neogotische stijl met begijnhof doet aan als een klein middeleeuws stadje.” Maar restauratiewerken aan het gebouw zijn dringend nodig. Er sijpelt al lange tijd water door het dak. Bijgevolg lijdt ook het interieur daaronder. De subsidie-aanvraag werd vijf jaar geleden al ingediend, en nu dus eindelijk goedgekeurd. Het Vlaams geld is meer dan welkom. Niet alleen het dak maar ook de zolder zullen daarmee worden aangepakt. Er komt onder meer een bliksemafleider, en er worden nog andere maatregelen voor brandveiligheid genomen. Het geld dat Bourgeois schenkt, is goed voor om en bij de 80% van de totaalprijs van de werken.

Het Groot Begijnhof is beschermd als stadsgezicht en als Unesco Werelderfgoed. De Sint-Elisabethkerk die in het begijnhof staat is niet ontwijd, maar wordt niet meer gebruikt voor eucharistievieringen, wel voor tentoonstellingen en concerten. Dat gebeurt voorlopig alleen in de zomermaanden omdat de kerk geen verwarming heeft. Maar eens het dak is hersteld, zou die er wel komen. Dan kan de kerk ook in de winter gebruikt worden.