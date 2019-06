4 én een half jaar cel voor dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf: “Hij verklaarde dat hij in slaap was gevallen, maar dat raakt kant noch wal” Jeroen Desmecht

26 juni 2019

10u53 3 Gent Sammy C., de twintiger die in november 2017 Veysel Calinalti (55) van de baan reed en vluchtmisdrijf pleegde, is veroordeeld tot een effectieve celstraf van vier en een half jaar. Het slachtoffer vocht na het ongeval nog een maand lang voor zijn leven in het ziekenhuis, maar overleed in december aan zijn verwondingen. “Getuigenverklaringen schetsen duidelijk dat hij te snel reed. Hij zegt dat hij in slaap was gevallen, maar dat raakt kant noch wal.”

Veysel Calinalti was op vrijdagochtend 10 november 2017 vis gaan halen op de Vrijdagmarkt. Met z’n plooifiets reed hij via de Hoogstraat terug naar huis, toen op het kruispunt met de Peperstraat het noodlot toesloeg: hij werd frontaal aangereden door een spookrijdende bestelwagen. Achter het stuur zat Sammy C., naar eigen zeggen op terugweg van de Gentse Overpoort. Hij had speed genomen en reed volgens verschillende getuigen roekeloos door de straat.

C. reed door, maar kon later worden ingerekend op het parkeerterrein langs de E17 in Kalken. Veysel werd in levensgevaar overgebracht naar het Sint-Lucasziekenhuis in Gent. 36 dagen later werd een infectie hem fataal.

Verbrijzelde voorruit

“Ik was in slaap gevallen”, snikte de twintiger met knikkende knieën tijdens de behandeling van de zaak. “Het spijt me zo hard.” V.L. verklaart sinds zijn aanhouding dat hij geenszins de intentie had om te vluchten. Een stelling die kwaad bloed zette bij de advocaten van de burgerlijke partijen. “Hij zou gedacht hebben dat hij een verkeersbord had geraakt, maar zijn voorruit was compleet verbrijzeld”, aldus meester An-Sofie Raes. “Uit de uitlezing van zijn gsm bleek dat hij wél degelijk de intentie had om te vluchten: zo stuurde hij vanop de parking in Kalken nog verschillende sms’jes naar kennissen, met de vraag om hem op te pikken. Hij wou zich dus zeker niet gaan aangeven.”

Vier en een half jaar cel

Ook de politierechter hechtte weinig waarde aan de verklaringen van C. Ze legde hem deze ochtend een effectieve celstraf van vier en en half jaar op. Daarbovenop kreeg C. ook een rijverbod van 10 jaar en een geldboete van 8.000 euro.

“Getuigenverklaringen schetsen duidelijk dat hij te snel reed. Hij zegt dat hij in slaap was gevallen, maar die verklaring raakt kant noch wal”, klonk het. “Zijn middelengebruik (speed, red) heeft juist het omgekeerde effect gehad op zijn rijstijl. Ook dat hij meende dat hij een verkeersbord had aangereden, is ongeloofwaardig.”

Volgens zijn advocaat was V.L. die nacht op weg van het Limburgse Lanaken naar Aalter om zijn ex-vriendin te bezoeken. Toen zij afzegde, verliet hij de snelweg in Gent en zocht hij zijn toevlucht in de Overpoort. “Hij wou een vriend in Gent bereiken, om alsnog te kunnen uitrijden naar Aalter, moest ze haar toch bedenken”, vertelt zijn raadsman. “In de Overpoort leerde hij een Nederlander kennen die hem speed en onderdak aanbood. Hij ging zich dan eerst omkleden aan zijn auto in de parking onder het Zuid. Toen hij terugkwam, was de Nederlander spoorloos. Hij heeft zijn gps ingesteld én nog gezocht naar een parkeerplaats om even uit te rusten, maar zonder succes. Uiteindelijk besloot hij terug aan te zetten richting Lanaken.”

Het roekeloos rijgedrag dat het ongeval vooraf ging, is volgens de verdediging dan ook geen machogedrag, maar een gevolg van zijn verwarring. “De verkeerssituatie in Gent is complex, en zijn gps werkte niet mee”, klonk het tijdens de behandeling van de zaak. “Hij zou in het begin aan een hogere snelheid hebben gereden, maar raakte het slachtoffer uiteindelijk met een snelheid van 30 kilometer per uur. Als we alle elementen samennemen, is het logische antwoord dat hij inderdaad in slaap is gevallen.”