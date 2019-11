4 chef-koks van Oost-Vlaamse restaurants dingen zondag mee naar Bocuse d’Or: “Gedreven om Belgisch Kampioenschap koken te winnen” Yannick De Spiegeleir

14 november 2019

13u14 0 Gent Op de Horecabeurs in Gent vindt zondag de finale plaats van de Bocuse d’Or: het officieuze Belgisch Kampioenschap koken. 4 van de 5 finalisten roeren in de potten in een Oost-Vlaams restaurant. “We willen samen de lat hoger leggen om op de internationale editie de Scandinavische chefs naar de kroon te steken”, zegt uittredend winnaar én finalist Lode De Roover.

De internationale culinaire wedstrijd Bocuse d’Or, gestart door de Franse sterrenchef Paul Bocuse in 1987, wordt officieus als het wereldkampioenschap koken beschouwd. De wereldwijde finale, waarin 24 landen vertegenwoordigd zijn, vindt om de twee jaar plaats in Lyon, maar aan dat ultieme strijdperk gaat eerst een nationale en Europese wedstrijd vooraf.

Zondag strijden 5 chefs voor de Belgische Bocuse d’Or en Oost-Vlaanderen is goed vertegenwoordigd want enkel West-Vlaming Patrick Bonne, van Bistro Marie uit Knokke, is niet afkomstig uit onze provincie.

Begeleid door topchefs

Lode De Roover van het Zeelse Fleur de Lin veroverde in de vorige campagne een achtste plaats in de wereldfinale van Bocuse d’Or. Hij is opnieuw van de partij en wil deze keer nog beter doen. “Ik ben er van overtuigd dat we nog beter kunnen doen met ons land. Daarom heb ik er mee mijn schouders onder gezet dat de kandidaat die ons land vertegenwoordigt, zal begeleid worden door een team van twaalf Belgische topchefs, ongeacht of ik die kandidaat ben of iemand anders”, zegt De Roover. “Enkel op die manier kunnen we de Scandinavische teams naar de kroon steken, want op culinair vlak staan we al heel ver.”

De Roover zal de zege zondag zeker niet cadeau krijgen, want ook enkele andere Oost-Vlaamse kleppers wagen hun kans. Sam Van Houcke, de chef-kok uit Hansbeke die in Gent restaurant Maste uitbaat, werd in het verleden onder meer bekroond als Eerste kok van België (2013) en Viskok van het jaar (2017) en waagt nu dus zijn kans om de Bocuse d’Or binnen te halen. “Deze wedstrijd staat op het verlanglijstje van iedereen die op culinair vlak iets doet”, zegt Van Houcke. “Ik hoop dat we goed scoren en een positieve wedstrijd hebben.”

Een derde kandidaat met Oost-Vlaamse binding is Peter Aesaert chef van het Aalsterse Kelderman. Hij vertegenwoordigde België al eens in 2015 en 2017. “In 2015 was er alleen de Europese wedstrijd, in 2017 geraakten we wel tot in Lyon. De ambitie is om zeker deze keer het podium te halen in Lyon. Voor minder ga ik niet”, legt Aesaert de lat hoog voor zichzelf.

Tot slot gooit ook Fabian Bail van restaurant Paul de Pierre in Maarkedal zichzelf in de strijd om de Bocuse d’Or. Hij werd eerder al derde in de wedstrijd Club Prosper Montagné. “Zelf kook ik als Waal in een Oost-Vlaams restaurant, maar de Vlaming is nu eenmaal gedreven om prijzen te winnen”, lacht Bail. Het is de eerste keer dat hij aan de Bocuse deelneemt. “Deze wedstrijd is nog een stap hoger dan de Prosper Montagné. Naast de prestige en eer is het ook een kans om je grenzen te verleggen als chef.”