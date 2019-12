38 miljoen keer bedankt, beste lezers van het Gentse nieuws! Sabine Van Damme

31 december 2019

17u43 0 Gent Het Laatste Nieuws is de nummer één in regionieuws en daar hebben de lezers uit Gent flink aan meegeholpen. De artikels die we afgelopen jaar schreven over Gent zijn meer dan 38,7 miljoen keer (!!) gelezen. Onze oprechte dank daarvoor.

2019 was een bewogen jaar in Gent. Er was de wissel van de macht, waarbij de liberale Mathias De Clercq de burgemeesterssjerp overnam van de socialistische Daniël Termont, ook al moest hij daarvoor veel toegevingen doen aan Groen, de partij die in Gent een pak stemmen won, net als PVDA trouwens. Die partij zetelt voor het eerst in de gemeenteraad en zet daar geregeld de boel op stelten. Kersvers burgemeester De Clercq sloot de populaire Kompass Klub, waarna de Raad van State die beslissing snel weer ongedaan maakte.

Het was het jaar van de koudste Bibberduik ooit, waarna het plots zomer werd in februari. Het was het jaar dat één boze buurtbewoner ervoor zorgde dat het buitenbad van de Rozebroeken gesloten werd, waarna half Gent protesteerde met roze broeken aan het raam. Gelukkig kregen we een hete zomer en kon er buiten gezwommen worden in de Blaarmeersen (in de periodes dat er geen blauwalg was, dan toch). Het was het jaar dat Sint-Anna verpatst werd aan Delhaize, een veelbesproken beslissing met voor- en tegenstanders. Gent was een tijdlang in de ban van legionella, en we leerden feesten bij meer dan 40 graden, maar dat lukt dus ook. En we kregen alpaca’s in de Brugse Poort. (Lees verder onder de foto)

Op sportief vlak verloren we de Bekerfinale tegen Mechelen, maar dat is de Buffalo’s al lang vergeven, want ze breken intussen potten in de competitie én in Europa. En Gent brak en passant ook een dominorecord. En ook qua creativiteit braken we records, denk bijvoorbeeld aan de man met de Flintstonemobiel, die zorgeloos door alle ‘knips’ rijdt.

Wij zijn klaar voor 2020. Een jaar zonder paardenkoetsen in de stad, al is dat nog niet helemaal zo zeker. Een jaar dat overheerst zal worden door Van Eyck, de Lage Emissiezone, en hopelijk veel warme verhalen van mooie mensen, en iets minder ‘gewurtel’. Beste lezer, laat ons het komende jaar die vele kleine goede daden niet uit het oog verliezen.

Een fijn 2020 toegewenst. Wij beloven u opnieuw een mix aan leuke, spannende, indringende verhalen uit uw buurt, in uw buurt. Alle tips daarvoor zijn uiteraard welkom!

Hou het veilig vannacht, en in de rest van het komende jaar.

Team HLN Gent