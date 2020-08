36 foutparkeerders op de bon aan zomerbar Parkkaffee: “Kom alsjeblieft met de fiets” Cedric Matthys

09 augustus 2020

13u24 0 Gent De Gentse politie heeft zaterdag 36 boetes uitgeschreven voor foutgeparkeerde wagens rondzomerbar Parkkaffee in Mariakerke. Door de werken op Mariakerke-brug is er nog minder plaats dan anders. Op foutparkeren staan GAS-boetes van minimaal 55 euro.

“We vragen met aandrang om met de fiets te komen of het openbaar te gebruiken”, zegt Kaya Cassiman, organisator van Parkkaffee. “Er loopt een schitterende fietsstraat van het centrum van Gent tot bijna voor onze deur. Ook zijn er aan het dienstencentrum Mariakerke nog eens tweehonderd extra fietsenrekken geplaatst. Wie tot slot toch beslist om met de wagen te komen, parkeer dan in de Geerard-Wilmotlaan. Met een beetje geluk kan je daar nog reglementair staan.”

Volgeboekt

Cassiman geeft aan dat de zomerbar verder vlot verloopt. Tot eind augustus blijft Parkkaffee dagelijks open van 14 uur tot middernacht. De bar is dit jaar uitzonderlijk gratis toegankelijk. Niet om extra volk te lokken, maar omdat er geen activiteiten zijn. Om organisatorische redenen vinden er geen optredens of circusvoorstellingen plaats, maar dat deert de bezoekers niet. Parkkaffee was de voorbije dagen wel vaker volgeboekt. “Stewards begeleiden de mensen naar hun tafel”, legt Cassiman uit. “Drank en eten bestellen en betalen gaat via een QR-code of via het internet. We brengen alles aanaan tafel zodat iedereen zich veilig voelt én het ook echt veilig is.”

Voor meer info, raadpleeg de facebookpagina: https://www.facebook.com/Parkkaffee-52903855546/