35.000 gezinnen krijgen binnenkort bon van minstens 30 euro in de bus: “Door de coronacrisis dreigen heel wat mensen in moeilijkheden te komen” Cedric Matthys

14 september 2020

19u48 0 Gent Ongeveer 35.000 Gentse gezinnen en alleenstaanden krijgen binnenkort een bon van minstens 30 euro in de bus. Dat laat schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (SP.A) weten. Het geld, 1 miljoen euro, komt van een steunfonds van de Vlaamse overheid.

Mensen met een laag inkomen helpen en tegelijk de lokale economie steunen. Dat is de bedoeling van het ‘Vlaams consumptiebudget’. De overheid maakte in totaal 15 miljoen vrij voor het project, waarvan 1 miljoen doorstroomt naar Gent. Het geld is bestemd voor personen met weinig financiële marge, maar hoe het specifiek verdeeld moet worden, mag elke gemeente apart bepalen.

In Gent koos het schepencollege ervoor om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het consumptiebudget. In totaal krijgen ongeveer 35.000 Gentse alleenstaanden of gezinnen een bon in de bus die ze kunnen besteden in lokale winkels. Voor elke gezinslid is een budget van 30 euro voorzien. “Mensen die normaal gezien het hoofd net boven water houden, komen bij ons ook in aanmerking", legt schepen van Armoedebestrijding Rudy Coddens (SP.A) uit. “Iedereen die recht heeft op ‘een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorgen’ sturen we een bon op. Dat is een bewuste keuze. Door de coronacrisis dreigen heel wat Gentenaars in moeilijkheden te komen."

Geografisch geen beperking

Niet enkel de verdeling van de middelen, maar ook de praktische uitwerking riep vragen op. Iedereen zomaar 30 euro cash geld geven, was geen optie. Dat zou te veel rompslomp met zich meebrengen. “We hebben gekozen voor een elektronische kaart", zegt Coddens. “Je zal ermee kunnen betalen bij elke handelaar die maaltijdcheques aanvaardt. Ketens als LIDL, Aldi of Colruyt sluiten we niet uit en ook geografisch is er geen beperking. Uit studies blijkt immers dat mensen bijna 80 procent van hun boodschappen doen in de stad waar ze wonen of werken. Het geld zal met andere woorden sowieso grotendeels in de Gentse economie terechtkomen.”

Dure kaarten

Het enige nadeel aan de kaart is de kostprijs. De 1 miljoen euro die de Vlaamse overheid ter beschikking stelt, moet volledig bij mensen met een laag inkomen komen. Het systeem om het budget te verdelen, moet de stad zelf bekostigen. “We betalen in totaal 135.100 euro (exclusief btw, nvdr.) voor de elektronische kaarten", bevestigt Coddens. “Het is inderdaad niet goedkoop, maar we gaan duidelijk communiceren dat de kaarten niet in de vuilnisbak mogen belanden eens ze leeg zijn. We willen later op dezelfde manier nog extra budget toe te kennen. Het is dan ook geen geld in het water.”