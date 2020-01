325 IJsberen goed voor topeditie Bibberduik: “Omstandigheden zijn perfect” Yannick De Spiegeleir

26 januari 2020

17u08 0 Gent Een streepje zon en een watertemperatuur van zes graden vormden zondagnamiddag de ideale ingrediënten voor de jaarlijkse Bibberduik aan de Blaarmeersen. “Met deze perfecte omstandigheden kunnen we spreken van een luxe-editie”, zegt schepen van sport Sofie Bracke (Open Vld), die zelf voor een tweede keer deelnam.

Voor de liefhebbers is het elk jaar bang afwachten of de weersomstandigheden gunstig genoeg zijn om de Bibberduik te laten doorgaan. De voorbije jaren werd het evenement geregeld afgelast wegens te koud of een dichtgevroren zwemvijver. Deze keer niets van dat alles. Een aangenaam winterzonnetje zorgde voor een buitentemperatuur van 9 graden en in het water was het 6 graden. “Wat een verschil met vorig jaar toen de gevoelstemperatuur van het water eerder -10 graden was”, lacht schepen Bracke.

Veel Gentenaars bleken het met haar eens, want met 325 deelnemers werd een topeditie neergezet. We moeten al enkele jaren terugkeren voor een dergelijk hoog aantal deelnemers. Ook aan de kant kwamen heel wat toeschouwers opdagen. “Er staan hier vandaag (zondag, red.) een pak beste stuurlui aan wal”, grapte de presentator die de deelnemers op temperatuur bracht met een opwarming. Iets voor 15 uur liep de horde het water in. “Ondanks het zonnetje blijft het toch behoorlijk fris als je het mij vraagt, maar het was wel een zalige ervaring”, lacht één van de deelnemers als hij net het water uitloopt.

Mogen niet ontbreken bij een geslaagde editie van de Bibberduik: outfits die in het oog springen. Sascha Sandrie kwam samen met haar vriendinnen Cynthia en Natasja gehuld in een witte onesie naar de Bibberduik. “We zijn verkleed als de ijsberen van Coca Cola, want die zijn ook goed bestand tegen de koude. Het is mijn eerste Bibberduik, maar ik hou wel van een uitdaging. Zo heb ik ook al deelgenomen aan verschillende loopwedstrijden met obstakels zoals de Viking Run. Ik kom dus niet onvoorbereid aan de start.”

Just Kiss

Vriendinnen Kathy, Gudrun, Anouk en Ellen waren op hun beurt geschminkt in zwart en wit zoals de leden van de legendarische band Kiss. “We don’t talk, we just kiss!”. Vertaald: wij praten niet, we kussen gewoon, klonk het toen we de dames om een woordje uitleg vroegen en prompt voegden ze de daad bij het woord.