30ste legionellapatiënt opgenomen, nog tot 29 mei nieuwe patiënten verwacht Sabine Van Damme

25 mei 2019

11u10 0 Gent Gisterenavond is officieel legionella vastgesteld bij een 30ste slachtoffer. De patiënt werd in een Gents ziekenhuis binnengebracht en verkeert niet in levensgevaar.

Meer info over de nieuwste patiënt, waar hij of zij woont en of er een band is met Evergem, is er nog niet. Wel staat vast dat het de 30ste patiënt is sinds de uitbraak, waarvan nog steeds wordt vermoed dat de oorzaak in de Gentse haven gezocht moet worden. Alle koelinstallaties van bedrijven waarin legionella werd aangetroffen zijn ontsmet, maar omdat je ziek kan worden tot 19 dagen nadat je met het virus in aanraking kwam, kan nog steeds niet met zekerheid worden gesteld dat de situatie wel of niet onder controle is. Pas als er ook na 29 mei nog mensen ziek worden, wil dat zeggen dat de haard van de legionella nog niet is gevonden.

In 2 havenbedrijven - waarvan de naam niet wordt vrijgegeven - werden sterk verhoogde concentraties legionella gevonden. pas in de week van 3 juni kan met zekerheid worden gezegd of één van beide verantwoordelijk is voor de besmetting waaraan al 2 mensen stierven.

