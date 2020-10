300 vogelhuisjes in centrum Gent staan symbool voor 300 sociale huurwoningen Sabine Van Damme

01 oktober 2020

17u41 0 Gent In het centrum van de stad werden vandaag liefst 300 vogelhuisjes verspreid. Die staan symbool voor de 300 huurwoningen die het Sociaal Verhuurkantoor Gent al kan aanbieden. Tegen eind 2024 moeten dat er 500 zijn.

De vogelhuisjes in het stadscentrum zijn dan ook een warme oproep aan potentiële verhuurders. Wie een huis of appartement wil verhuren kan dat op de private markt doen, of via het Sociaal Verhuurkantoor. Zo krijgen ook kwetsbare Gentenaars een kans om te huren. Het SVK staat dan garant voor het feit dat de verhuurder zijn geld krijgt, én dat het pand in goede staat blijft. Bovendien krijgt de eigenaar een belastingvoordeel en premies bij het verduurzamen van de woning. Het SVK Gent is actief sinds 1997, en heeft nu de kaap van 300 woningen gerond. “Maar de woonnood is hoog, zeker voor kwetsbare mensen”, zegt schepen van wonen Tine Heyse (Groen). “Tegen eind 2024 willen we meer dan 500 betaalbare en kwaliteitsvolle woningen verhuren via SVK Gent. Hiervoor doen we een warme oproep aan nieuwe verhuurders.” De 300 vogelhuisjes werden gemaakt door een medewerker van het Dienstenbedrijf Sociale Economie van de stad. Wie zo’n een vogelhuisje vindt, mag het meenemen naar huis.