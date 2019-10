300-tal bomen moeten gerooid worden, maar Groendienst heeft handen vol Sabine Van Damme

16 oktober 2019

14u01 0 Gent De boom die op 27 september op een aantal geparkeerde auto’s viel aan het SMAK, stond op de lijst om gerooid te worden. Net als bijna 300 anderen, trouwens. Maar de Groendienst heeft de handen vol en krijgt zelfs bijstand van private firma’s om he werk gedaan te krijgen.

“Had het incident aan het SMAK voorkomen kunnen worden? Bij de Groendienst klonk immers dat die boom gekend stond als gevaarlijk, en gerooid moest worden.” Dat stelt Ronny Rysermans van N-VA. Groenschepen Astrid De Bruycker legt uit dat er nog wel een aantal bomen op de lijst staan om gerooid te worden. Een kleine 300 zelfs. “Maar die vormen uiteraard niet allemaal een acuut gevaar.”

“Omdat we de voorbije jaren meer stormen te verwerken kregen, én omdat we twee opeenvolgende warme, heel droge zomers hebben gehad, zijn heel wat bomen in de stad er slecht aan toe. Het gaat dan vooral om beuken. Dat zorgt voor een serieuze toename in het werk van de Groendienst. Het bomenteam is permanent bezig met het opvolgen van de staat van bomen, met snoeien en vellen. Ze krijgen daarbij zelfs bijstand van een private aannemer. Die zijn aangesteld via een overheidsopdracht van 30.000 euro die loopt tot het einde van dit jaar. Vanaf 2020 wordt dat opgenomen in een raamcontract, en zal er dus permanent bijstand zijn voor het bomenteam.”

“De hele zomer is er gewerkt om stormschade op te ruimen, en om bomen preventief te vellen. Er staan er nog een kleine 300 op de lijst om aangepakt te worden. De drukke plaatsen krijgen daarbij uiteraard het meeste aandacht. Er wordt een visuele controle van de bomen gedaan. Bladbezetting, door hout in de kruin, zwammen, dat kunnen allemaal tekenen zijn dat een boom verzwakt of ziek is. Alleen bij waardevolle bomen wordt dan een gespecialiseerd – duur – onderzoek gevoerd, andere bomen worden dan gerooid. We zetten sterk in op het onderhoud en de monitoring van onze bomen. Daardoor verlaagt de kans op vallende exemplaren, maar dat helemaal uitsluiten kan uiteraard niet.”

