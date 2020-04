300 hogeschoolstudenten helpen zesdejaars online om studiekeuze te maken Jill Dhondt Sabine Van Damme

03 april 2020

11u42 0 Gent Steeds meer studenten bieden online hun hulp aan om laatstejaars te helpen met hun studiekeuze, nu de klassieke infomomenten wegvallen. Hogeschool Odisee ondersteunt die trend met een nieuwe webpagina waar meer dan driehonderd van hun studenten raad kunnen geven.

Steeds meer studenten uit hogescholen en universiteiten geven aan dat ze zesdejaars uit het middelbaar willen helpen met het maken van een juiste studiekeuze naar volgend schooljaar toe. Dat is een handig hulpmiddel voor de scholieren, gezien vele infodagen wegvallen door de coronacrisis. Hogeschool Odisee zag alvast de meerwaarde van de online hulplijn, en kwam op de proppen met een eigen webpagina. Daarop worden meer dan driehonderd studenten verzameld die hun kennis willen delen met leerlingen uit het zesde middelbaar.

“De studenten werden netjes ingedeeld per opleiding”, legt Harry Parys, directeur Student en Talent uit. “In totaal zijn er studenten uit een dertigtal bachelor- en masteropleidingen beschikbaar om te chatten. Daarnaast is er ook een directe e-maillink naar drie professionele studieadviseurs op de website, waar laatstejaars heel specifieke of net heel algemene vragen kunnen stellen.”

Virtuele infodag

Naast de webpagina is Odisee bezig met de uitwerking van een virtuele infodag. Laatstejaars zullen virtueel verwelkomd worden, naar de campus van hun keuze kunnen ‘gaan’, een opleiding kiezen en live praten met docenten en studenten. Ook voor algemeen studieadvies, studentenvoorzieningen en inschrijvingen zal er live informatie voorzien worden.