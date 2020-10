30 jaar Guido Stadsgids: 30 covers in beeld Jill Dhondt

05 oktober 2020

14u15 0 Gent De Guido Stadsgids bestaat dit jaar dertig jaar. Vorig jaar besloot het team om met vaste covers te werken, ervoor zag de cover er ieder jaar anders uit. Benieuwd naar hoe de eerste voorgrond er uitzag? Vergeten hoe de cover er uitzag toen je voor het eerst een Guidogids in handen kreeg? Hieronder vind je een cover van elke jaargang.

De bekende stadsgids voor studenten zag dertig jaar geleden voor het eerst het daglicht. De eerste editie werd ontworpen door vier pas afgestudeerde studenten en was enkel voor Gent bestemd. Intussen ontvangen meer dan vierentwintig studentensteden over het hele land een eigen gids, goed voor 134.000 oplages per jaar. Gent blijft de grootste markt, daar werden dit jaar 22.000 boekjes uitgedeeld. De vele tips om de stad te verkennen en kortingsbonnen bekoren meer dan ooit.

Dat de gids is meegegroeid met de studenten, kan daar voor een groot deel in meespelen. De gids is veel zachter geworden, minder vettig, volgens Wim Verheye. “Twintig jaar geleden zouden er nooit bonnen voor gratis thee hebben ingestaan. Toen vond je eerder bonnen voor gratis frikandellen bij een pak frieten. Die zitten er vandaag nog steeds in, maar er zit nu ook een bon voor een museumboek bij. Studenten zijn veel meer bezig met cultuur, duurzaamheid en gezond leven en daaraan passen we onze gids aan.”

Van tekeningen naar tekeningen

Niet enkel de inhoud maar ook de covers zijn in de loop der jaren serieus veranderd. De eerste gidsen bestonden uit tekeningen, erna werden foto’s van studenten gebruikte en de laatste jaren zien we weer tekeningen. “Vorig jaar hebben we besloten om te werken met vaste covers”, zegt Vanessa Vyvey. “Elke stad krijgt een eigen kleur met een herkenbaar gebouw, zoals het Gravensteen voor Gent, maar het zal niet meer verschillen per jaargang.”

Hieronder zie je dertig covers van Guido Stadsgidsen in de loop der jaren: van het begin van de jaren negentig tot vandaag. Het is een mengeling geworden van boekjes uit alle windhoeken van het land.